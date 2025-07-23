شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك عبد الله الطبية" تطلق خدمة مراقبة منظمات القلب عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرعاية القلبية الرقمية المتقدمة، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي - أحد برامج رؤية نقلة نوعية لتحسين أداء الفرق الطبية وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه الخدمة تُعد نقلة نوعية تُمكّن الفرق الطبية من رصد اضطرابات نظم وكهرباء القلب لحظة حدوثها عن بُعد، وتوجيه المستفيدين تلقائيًا إلى أقرب العيادات القلبية المتخصصة داخل مدينته، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الزيارات الدورية للفحوصات التقليدية، خاصة للقاطنين في المناطق البعيدة.

وتعتمد خدمة مراقبة منظمات ضربات القلب عن بُعد على منظم لضربات القلب مزروع داخل جسم المريض، ويكون متصلًا بجهاز صغير يرافق المريض في جيبه أو بجانبه، حيث يقوم الجهاز بنقل البيانات والقراءات الحيوية بشكل إلكتروني مرتبط مباشرةً بعيادة فحص وبرمجة منظمات ضربات القلب في المدينة الطبية، مما يُسهل المتابعة الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا عند رصد أي تغيّر أو خلل.

وأضاف تجمع مكة المكرمة الصحي أن المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية الرقمية لمدينة الملك عبدالله الطبية لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات التخصصية، وتحقيق أعلى معايير الأمان وسرعة الاستجابة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030. تسهيل الوصول للرعاية القلبية كما تستهدف مدينة الملك عبدالله الطبية تمكين المرضى من الوصول إلى الرعاية القلبية بسهولة ويسر، وتقليل العبء الجسدي والزمني على المستفيدين عبر نظام مراقبة آلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة.

وأوضح أن مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية يعد من أوائل المراكز القلبية في المملكة التي بادرت بتطبيق هذه الخدمة النوعية، بما يعكس التزام المدينة بتوظيف أحدث الابتكارات التقنية لتعزيز تجربة المريض وتحقيق التكامل في الرعاية تحت مظلة عيادة فحص وبرمجة منظمات القلب التي تأسست قبل أكثر من 15 عامًا، وتستقبل سنويًا أكثر من 3,000 مستفيد من جميع مناطق المملكة، ويقودها أخصائي أول فسيولوجيا ونظم القلب محمد الشمراني، برفقة كفاءات صحية مؤهلة ومدربة. تأهيل الكوادر الوطنية وضمن مساعي المدينة لتأهيل الكوادر الوطنية؛ شهدت العيادة تخريج 10 كوادر صحية ضمن برنامج دبلوم تقنية كهرباء ونظم القلب، من بينهم 9 كوادر سعودية، ومن مملكة البحرين الشقيقة.

وتُجسد هذه الخدمة المتقدمة التزام مدينة الملك عبدالله الطبية المستمر بتحقيق التميز في رعاية القلب، وابتكار الحلول التي ترتقي بجودة الحياة للمرضى، وتسهم في بناء منظومة صحية رقمية ومستدامة على مستوى المملكة والمنطقة.

الدمام - شريف احمد - أطلقت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدمة مراقبة منظمات ضربات القلب ومزيلات الرجفان البطيني ومنظمات معالجة قصور القلب عن بُعد (Cardiac Electrophysiology Devices Remote Monitoring).وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرعاية القلبية الرقمية المتقدمة، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي - أحد برامج رؤية السعودية 2030.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه الخدمة تُعد نقلة نوعية تُمكّن الفرق الطبية من رصد اضطرابات نظم وكهرباء القلب لحظة حدوثها عن بُعد، وتوجيه المستفيدين تلقائيًا إلى أقرب العيادات القلبية المتخصصة داخل مدينته، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الزيارات الدورية للفحوصات التقليدية، خاصة للقاطنين في المناطق البعيدة.وتعتمد خدمة مراقبة منظمات ضربات القلب عن بُعد على منظم لضربات القلب مزروع داخل جسم المريض، ويكون متصلًا بجهاز صغير يرافق المريض في جيبه أو بجانبه، حيث يقوم الجهاز بنقل البيانات والقراءات الحيوية بشكل إلكتروني مرتبط مباشرةً بعيادة فحص وبرمجة منظمات ضربات القلب في المدينة الطبية، مما يُسهل المتابعة الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا عند رصد أي تغيّر أو خلل.وأضاف تجمع مكة المكرمة الصحي أن المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية الرقمية لمدينة الملك عبدالله الطبية لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات التخصصية، وتحقيق أعلى معايير الأمان وسرعة الاستجابة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.كما تستهدف مدينة الملك عبدالله الطبية تمكين المرضى من الوصول إلى الرعاية القلبية بسهولة ويسر، وتقليل العبء الجسدي والزمني على المستفيدين عبر نظام مراقبة آلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة.وأوضح أن مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية يعد من أوائل المراكز القلبية في المملكة التي بادرت بتطبيق هذه الخدمة النوعية، بما يعكس التزام المدينة بتوظيف أحدث الابتكارات التقنية لتعزيز تجربة المريض وتحقيق التكامل في الرعاية تحت مظلة عيادة فحص وبرمجة منظمات القلب التي تأسست قبل أكثر من 15 عامًا، وتستقبل سنويًا أكثر من 3,000 مستفيد من جميع مناطق المملكة، ويقودها أخصائي أول فسيولوجيا ونظم القلب محمد الشمراني، برفقة كفاءات صحية مؤهلة ومدربة.وضمن مساعي المدينة لتأهيل الكوادر الوطنية؛ شهدت العيادة تخريج 10 كوادر صحية ضمن برنامج دبلوم تقنية كهرباء ونظم القلب، من بينهم 9 كوادر سعودية، ومن مملكة البحرين الشقيقة.وتُجسد هذه الخدمة المتقدمة التزام مدينة الملك عبدالله الطبية المستمر بتحقيق التميز في رعاية القلب، وابتكار الحلول التي ترتقي بجودة الحياة للمرضى، وتسهم في بناء منظومة صحية رقمية ومستدامة على مستوى المملكة والمنطقة.