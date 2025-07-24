اخبار السعوديه

فيديو يوثّق لحظة سقوط عارضة أزياء خلال عرض فساتين بجدة.. ومزاعم بأن الحادثة “مقصودة”

0 نشر
0 تبليغ

فيديو يوثّق لحظة سقوط عارضة أزياء خلال عرض فساتين بجدة.. ومزاعم بأن الحادثة “مقصودة”

موقع الخليج 365: وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط إحدى عارضات الأزياء على المسرح، وذلك أثناء مشاركتها في عرض فساتين أقيم مؤخرًا في مدينة جدة.

سقوط العارضة 

وبحسب ما أظهره الفيديو، فقد انزلقت العارضة بشكل مفاجئ أثناء سيرها على المنصة، ما تسبب في سقوطها أمام الحضور وسط حالة من الذهول والدهشة.

وقد سارع طاقم التنظيم لمساعدتها، فيما حاولت العارضة الوقوف مجددًا ومواصلة العرض.

موجة من التفاعل 

الحادثة أثارت موجة من التفاعل عبر منصات التواصل؛ حيث اعتبر بعض المعلقين أن السقوط ربما كان مقصودًا بهدف لفت الانتباه إلى المعرض أو إثارة الجدل حوله، بينما رأى آخرون أنها مجرد حادثة عرضية ناتجة عن أرضية زلقة أو حذاء غير مناسب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا