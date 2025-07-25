شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولتي تهريب أكثر من 69 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر بمطار الملك خالد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 69 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر "الكبتاجون" في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس مسافرَين قدمًا إلى المملكة عبر المطار. وأوضحت الهيئة، أنه في المحاولة الأولى تم إحباط 34,588 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وفي المحاولة الثانية تم إحباط 34,457 حبة كانت مُخبأة بنفس الطريقة التي تمت في المحاولة السابقة. حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات. ودعت "زاتكا" الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني أوالرقم الدولي (009661910), حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.