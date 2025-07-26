هل يمكن السفر للخارج بالهوية الرقمية في أبشر وتوكلنا؟! رد حاسم من الجوازات السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية هي التعرف إذا يمكن السفر للخارج من خلال الهوية الرقمية في أبشر وتوكلنا وهي واحدة من الأسئلة الشائعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 الرد عن سؤال هل يمكن السفر للخارج بالهوية الرقمية في أبشر وتوكلنا.

هل يمكن السفر للخارج بالهوية الرقمية في أبشر وتوكلنا

الهوية الرقمي في تطبيق ابشر وتوكلنا لا يمكنك صاحبها للسفر خارج أراضي المملكة العربية السعودية، كما أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن الهوية الوطنية التي يحصل عليها السعوديين سواء من خلال منصة أبشر أو توكلنا لا تكفي للسفر للخارج ويجب على المسافرين حمل جواز السفر السعودي أو الهوية الوطنية الأصلية للسفر إلى دول الخليج ولكن يجب ان تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية الصلاحية وألا تقل مدة انتهائها عن 3 أشهر في حالة السفر للخارج.

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خطوات الحصول على جواز سفر سعودي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على جواز السفر بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

اضغط على ابشر أفراد.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك ومنها الاسم وكلمة المرور.

الضغط على خدماتي، ثم اختر الجوازات الضغط على إصدار جواز السفر.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك، ثم سدد الرسوم الخاصة بجواز السفر.

الضغط على تقديم

شروط الحصول على جواز السفر السعودي

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على جواز السفر السعودي من خلال منصة أشبر الإلكترونية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يحمل المتقدم الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

إرفاق صورة شخصية حديثة للمتقدم.

يجب أن يكون العنوان الوطني الخاص بالمتقدم مسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

سداد جميع الرسوم المطلوبة منك من خلالها أحد الطرق المتواجدة بالمنصة.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة منك بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

هل يمكن السفر للخارج بالهوية الرقمية هي واحدة من الأسئلة التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة الرد على تلك السوائل مع توضيح الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحصول على جواز سفر بالمملكة العربية السعودية مع توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على جواز السفر.