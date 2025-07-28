أخبار من السعودية.. خبيرة: سم النحل يستخدم لعلاج الالتهابات والمناعة الذاتية بإشراف متخصص

استخدامات سم النحل

منتجات خلية النحل

دور غذاء الملكات في تحسين الصحة العامة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أكدت النحالة العضوية غادة الغريافي أن خلية النحل تمثل كنزًا طبيعيًا لا يقتصر على إنتاج العسل فقط، بل تزخر بمنتجات متعددة تحمل فوائد صحية وتجميلية وعلاجية، من أبرزها سم النحل الذي يُستخدم ضمن ما يُعرف ب ”العلاج بلسع النحل“ «Apitherapy»، مشددة على أهمية إجراء هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي متخصص نظرًا لقوة تأثيره وحساسيته.وأوضحت الغريافي أن سم النحل يُعد مادة فعالة تُستخدم في التخفيف من آلام المفاصل والأعصاب، إلى جانب دوره في علاج بعض أنواع الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام الطبي المتقدم بدأ يلقى اهتمامًا متزايدًا في بعض مراكز العلاج الطبيعي والتكميلي.وأضافت أن منتجات خلية النحل لا تقتصر على العسل المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، بل تشمل أيضًا شمع النحل النقي الذي يدخل في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة نظرًا لخصائصه المرطبة والواقية، بالإضافة إلى حبوب اللقاح الغنية بالفيتامينات والبروتينات التي تعزز الطاقة وتقوي المناعة.وتطرقت الغريافي إلى العكبر «البروبوليس»، واصفة إياه بأنه منتج طبيعي مذهل بخصائصه كمضاد حيوي ومضاد للفيروسات والالتهابات، مشيرة إلى استخدامه المتزايد لدعم الجهاز المناعي ومكافحة العدوى.وأشارت إلى أن غذاء الملكات يُعتبر من المنتجات الفريدة التي تُخصص لتغذية ملكة النحل، ويُعتقد أن له دورًا في تعزيز الصحة العامة وتأخير مظاهر الشيخوخة وتحسين الحيوية.وأكدت على أن كل منتج من منتجات خلية النحل يمثل قيمة صحية متميزة، ما يجعلها ”صيدلية طبيعية متكاملة“، داعية إلى نشر الوعي بهذه المنتجات واستخدامها بشكل مدروس وآمن.