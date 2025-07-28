“ملفى” يقدم تجربة مميزة للموسيقى والمسرح والترفيه لمدة 60 يوما في أبها أمام جامعة الملك خالد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستضيف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية فعالية ترفيهية فريدة تحمل اسم “ملفى”، والتي تقام بجانب جامعة الملك خالد على مساحة تزيد عن 13 ألف متر مربع، وتستمر لمدة 60 يومًا متتالية.

تحتوي الفعالية على 13 متجرًا متنوعًا يشمل مطاعم ومقاهٍ ومتاجر أزياء، بالإضافة إلى حضانة للأطفال و40 جلسة خارجية وأخرى للشخصيات البارزة.

صرح محمد السميري، مالك مشروع “ملفى”، بأن تكلفة الدخول تبلغ 25 ريالًا للشخص الواحد، مع مجانية الدخول للأطفال، وذلك بهدف توفير تجربة ترفيهية ممتعة لجميع الفئات العمرية.

وأضاف السميري أن الهدف من الفعالية هو إعطاء الزوار الشعور بأنهم في قلب الطبيعة العسيرية، مع الحفاظ على معايير عالية من السلامة والخدمة.

تضم “ملفى” مسرحًا يستوعب مئات الزوار، حيث يتم تنظيم حفلات غنائية وسهرات طربية بمشاركة نجوم من الساحة الفنية المحلية والخليجية طوال فصل الصيف.

تعبر الزائرة نوف الدوسري، قادمة من الرياض، عن إعجابها بتجربتها في “ملفى”، مشيدة بالجو الطبيعي والخدمات المميزة التي تقدمها الفعالية.

تأتي فعالية “ملفى” ضمن جهود المنطقة لتعزيز السياحة الداخلية وجذب الزوار إلى مرتفعات عسير خلال فصل الصيف، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في باقي المناطق والإقبال الملحوظ على السياحة المحلية.