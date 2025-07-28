675 مليون ريال.. بنك البلاد يوزع أرباح النصف الأول من 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرر مجلس إدارة بنك البلاد خلال اجتماعه الأخير الذي انعقد أمس عن توزيع الأرباح الخاصة بالنصف الأول من 2025 بقيمة 675 مليون ريال، عند الحديث عن بنك البلاد علينا نوضح أنه واحدة من أفضل وأهم المؤسسات البنكية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية في تحقيق الأرباح المالية السنوية والنصف سنوية، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على تفاصيل البيان الأخير للبنك.

بنك البلاد يوزع أرباح النصف الأول من 2025

تم الإعلان بعد الانتهاء من الاجتماع الخاص بمجلس إدارة بنك البلاد في السعودية عن توزيع النقدية والأرباح الخاصة بالنصف الأول من عام 2025، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا البيان:

رأس المال الحالي للمساهمين 15000 مليون ريال سعودي.

عدد الأسهم 1500 مليون سهم.

إجمالي عدد الأرباح الموزعة 675 مليون ريال سعودي.

النسبة من رأس المالي 4.5% بعد خصم زكاة.

أحقية الأرباح للمساهمين 5 أغسطس 2025.

تاريخ توزيع الأرباح 20 أغسطس 2025.

شاهد أيضًا: عائد تراكمي يصل لـ250% بدون مخاطرة.. تفاصيل شهادة إميرالد التراكمية من البنك العربي الأفريقي 2025

المؤشرات الأولية أرباح النصف الثاني 2025

يوجد مجموعة من النتائج الأولية لأرباح بنك البلاد للنصف الثاني 2025 حيث إنه من المتوقع أن يصل إلى 14.16% على أساس سنوي وتم التوضيح أن هناك ارتفاع في صافي الأرباح مقارنتًا بالأرباح الربع سنوية بنسبة 9.34%، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل أرباع النصف الثاني من عام 2025 في نهاية المالي الجاري.

التطور التاريخي للتوزيعات النقدية لبنك البلاد

تم الإعلان من قبل إدارة بنك البلاد عن التطور التاريخي للتوزيعات النقدية خلال السنوات السابقة ونحن سوف نتعرف على هذه التطورات من خلال السطور التالية:

آخر 3 سنوات مالية : التوزيع النقدي للسهم 1.08 ريال سعودي، وتم تسجيل سعر السهم 23.92 ريال سعودي، والعائد على السعر الأساسي 4.53%.

: التوزيع النقدي للسهم 1.08 ريال سعودي، وتم تسجيل سعر السهم 23.92 ريال سعودي، والعائد على السعر الأساسي 4.53%. آخر 5 سنوات مالية : التوزيع النقدي للسهم 1.08 ريال سعودي، وتم تسجيل سعر السهم 13.44 ريال سعودي، والعائد على السعر الأساسي 8.06%.

: التوزيع النقدي للسهم 1.08 ريال سعودي، وتم تسجيل سعر السهم 13.44 ريال سعودي، والعائد على السعر الأساسي 8.06%. آخر 10 سنوات مالية : التوزيع النقدي للسهم 2.01 ريال سعودي، وتم تسجيل سعر السهم 11.92 ريال سعودي، والعائد على السعر الأساسي 16.90%.

بنك البلاد يوزع أرباح النصف الأول من 2025 وتعتبر هذه الأرباح من أهم المراحل التي ينتظرها جميع المستثمرين حيث من خلالها يتم التعرف على التفاصيل الخاصة بالأرباح والأسهم الخاصة بالصفقات التي شارك بها البنك.