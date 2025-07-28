شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تحدد مواعيد القبول ببرامج البكالوريوس والدبلوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت جامعة الملك خالد مُمثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وضوابط التسجيل في برامج البكالوريوس والدبلوم (برسوم) للعام الجامعي 1447هـ، والتي تشمل برامج التجسير والتأهيل والدبلومات عن بُعد.

وذكرت أن برامج التجسير لخريجي الدبلوم من 1447/02/03هـ إلى 1447/02/08هـ.، وبرامج إعادة التأهيل لخريجي البكالوريوس: من 1447/02/22هـ إلى 1447/02/26هـ.

وأضافت أن المواعيد الخاصة بالدبلومات عن بُعد: من 1447/02/16هـ إلى 1447/02/21هـ.، فيما يبدأ التسجيل في البرامج التأهيلية لخريجي الثانوية من 1447/02/16هـ إلى 1447/02/21هـ..

ودعت الراغبين في التسجيل للدخول على الرابط التالي : هنا