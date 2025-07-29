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رغم ولادتها بيد واحدة .. عزيزة العمري تتحدى الصعاب وتعمل على عربة طعام مع أسرتها

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رغم ولادتها بيد واحدة .. عزيزة العمري تتحدى الصعاب وتعمل على عربة طعام مع أسرتها

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الرياض - علي القحطاني - رغم ولادتها بيد واحدة لم تقف الاعاقة عائقاً أمام طموح الشابة عزيزة العمري التي افتتحت مع أسرتها عربة طعام تقدم العديد من المأكولات المختلفة.

وقالت عزيزة:” نعمل أنا وأسرتي كلها في هذا المجال ونبيع الطعام ‏وما أشوف ولادتي بيد واحدة إعاقة بل أشوفها إضافة لي”٠

وأضافت”ولا مرة شوفتها إعاقة وأنا ما أحب أحد يساعدني في شئ أعتمد على نفسي في كل شئ وأحب أسوي أي شئ صعب وأعتمد على يدي المفقودة بشكل كبير جدا”٠

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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