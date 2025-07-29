شكرا لمتابعة خبر عن رغم ولادتها بيد واحدة .. عزيزة العمري تتحدى الصعاب وتعمل على عربة طعام مع أسرتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رغم ولادتها بيد واحدة لم تقف الاعاقة عائقاً أمام طموح الشابة عزيزة العمري التي افتتحت مع أسرتها عربة طعام تقدم العديد من المأكولات المختلفة.

وقالت عزيزة:” نعمل أنا وأسرتي كلها في هذا المجال ونبيع الطعام ‏وما أشوف ولادتي بيد واحدة إعاقة بل أشوفها إضافة لي”٠

وأضافت”ولا مرة شوفتها إعاقة وأنا ما أحب أحد يساعدني في شئ أعتمد على نفسي في كل شئ وأحب أسوي أي شئ صعب وأعتمد على يدي المفقودة بشكل كبير جدا”٠