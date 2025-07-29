طقس السعودية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. رياح وغبار في عدة مناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المملكة العربية السعودية تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة في المدن بالمملكة وهي واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية فقد أوضح المركز الوطني للأرصاد عن احتمالية هطول الأمطار في العديد من المناطق، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 حالة الطقس اليوم في السعودية.

طقس السعودية اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم على العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية مع احتمالية رياح نشطة مثير للأتربة والغبار على أجزاء من نجران، جازان، عسير ، الباحة و أجزاء من منطقة مكة المكرمة مع وجود تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق ومنها الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وقد تصل إلى انعدام رؤية على بعض الطرق مع احتمالية وجود طقس حار على المنطقة الشرقية.

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درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في السعودية

سنوضح من خلال النقاط التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم بالمملكة العربية السعودية مع توضيح أهم الظواهر الجوية التي تشهدها المناطق بالمملكة العربية السعودية:

المدينة العظمي الصغرى الوطبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 42 32 60 سحب رعدية ممطرة / ورياح نشطة المدينة المنورة 42 30 25 رياح نشطة الرياض 46 31 15 صحو جدة 41 33 80 غائم جزئي/عوالق ترابية الدمام 49 30 60 صحو أبها 28 21 80 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 39 27 35 رياح نشطة بريدة 45 27 20 صحو حائل 39 26 20 صحو الباحة 25 19 75 أمطار متوسطة إلى غزيرة عرعر 44 30 20 رياح نشطة سكاكا 42 27 20 رياح نشطة جازان 38 34 80 أمطار متوسطة إلى غزيرة نجران 39 30 60 أمطار متوسطة إلى غزيرة الخرج 47 32 15 صحو المجمعة 45 29 15 صحو وادي الدواسر 45 31 25 رياح نشطة / وأتربة مثارة الدوادمي 43 28 25 صحو إلى غائم جزئي شرورة 46 30 20 غائم جزئي / رياح نشطة

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية التعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية وهي واحدة من الأمور التي يتم الإعلان عنها من المركز الوطني للأرصاد، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول حالة الطقس اليوم في السعودية مع توضيح درجات الحرارة سواء كانت العظمى والصغرى في العديد من المناطق بالسعودية.