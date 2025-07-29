شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات برنامج “صُنّاع” بجامعة جدة لتعزيز الابتكار الطلابي في الذكاء الاصطناعي *ضمن مبادرة صيفك ذكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم فعاليات برنامج “صُنّاع”، الذي تنظمه جامعة جدة، برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع جمعية “سنابس” Synapse، حيث بدأت أولى مراحل المعسكر التدريبي الذي يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام من الأطفال والناشئين ضمن برامجها الصيفية.

ويُفتتح البرنامج بمسار “صُنّاع الذكاء”، الذي يهدف إلى تنمية المهارات التقنية والابتكارية لدى الطلبة، عبر رحلة تعليمية ثرية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، في بيئة محفزة للابتكار والتجربة والاكتشاف.

ويأتي هذا المعسكر في إطار رؤية جامعة جدة لتعزيز قدرات الشباب وتوجيههم نحو مجالات المستقبل، تماشيًا مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، حيث يشكل البرنامج منصة مثالية لتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ويمثّل تنفيذ البرنامج *إحدى البرامج المنبثقة عن مبادرة* “صيفك ذكي”، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تطوير المهارات الرقمية، وتمكين أفراد المجتمع من اكتساب مهارات المستقبل في مجالات واعدة، يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي.