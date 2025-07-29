أخبار من السعودية.. حتى الثامنة مساءً.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على عسير

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على منطقة عسير، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إن الحالة المطرية مستمرة في القصيم حتى الثامنة من مساء اليوم، وتشمل تأثيراتها، رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفية وتساقد البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

في حين يبقي الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.