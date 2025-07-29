أخبار من السعودية.. الأرصاد لـ ”اليوم”: رطوبة عالية بالشرقية وحرارة شديدة وأمطار على المناطق الجنوبية



وأرجع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هذا الارتفاع إلى عدة أسباب جوهرية أبرزها صعود درجات الحرارة وتغير اتجاهات الرياح والأنظمة الجوية المؤثرة على المنطقة.

وأوضح العقيل لـ “اليوم” أن من أبرز المؤثرات الحالية تمدد منخفض الهند الموسمي نحو شبه الجزيرة العربية ما يتسبب في جلب كتل هوائية دافئة ورطبة من الجنوب إلى المملكة.

وأشار إلى أن تقدم الخط الفاصل المداري الوهمي إلى الجزيرة العربية يعزز من هذا التأثير الجوي ويؤدي إلى تدفق رياح جنوبية حارة محملة بالرطوبة تؤثر بشكل مباشر على الأجواء العامة وتتسبب في تشكل الأمطار الصيفية خصوصًا على المرتفعات الجبلية وجبال السروات وقد تشمل أحيانًا منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وقد تمتد الأمطار النادرة إلى صحراء الربع الخالي نتيجة التوغل العميق للرياح الرطبة. محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل تسمية الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة الجوية بالتزامن مع موجة من الحرارة الشديدة التي طالت عموم أرجاء المملكة.وأرجع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هذا الارتفاع إلى عدة أسباب جوهرية أبرزها صعود درجات الحرارة وتغير اتجاهات الرياح والأنظمة الجوية المؤثرة على المنطقة.وأوضح العقيل لـ “اليوم” أن من أبرز المؤثرات الحالية تمدد منخفض الهند الموسمي نحو شبه الجزيرة العربية ما يتسبب في جلب كتل هوائية دافئة ورطبة من الجنوب إلى المملكة.وأشار إلى أن تقدم الخط الفاصل المداري الوهمي إلى الجزيرة العربية يعزز من هذا التأثير الجوي ويؤدي إلى تدفق رياح جنوبية حارة محملة بالرطوبة تؤثر بشكل مباشر على الأجواء العامة وتتسبب في تشكل الأمطار الصيفية خصوصًا على المرتفعات الجبلية وجبال السروات وقد تشمل أحيانًا منطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وقد تمتد الأمطار النادرة إلى صحراء الربع الخالي نتيجة التوغل العميق للرياح الرطبة.



تكوّن الضباب الكثيف



وبيّن العقيل أن الأجواء الرطبة تكون مهيأة بشكل أكبر لتكوّن الضباب الكثيف لاسيما في ساعات الصباح الباكر والمساء إذا ما تزامنت مع هدوء الرياح واستقرار الغلاف الجوي ما يجعل المناطق الساحلية القريبة من شواطئ المملكة مهيأة لانخفاض مستوى الرؤية بشكل واضح

وأكد العقيل أن المنطقة الشرقية تسجل حاليًا درجات حرارة مرتفعة جدًا بسبب رياح هابطة قادمة من الجبال في الجهة المقابلة من الخليج العربي والتي تكتسب خصائص فيزيائية جافة وساخنة تؤدي إلى موجات حرارة شديدة كما أن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تعزيز الأجواء الحارة ويمنع صعود الهواء البارد ما يؤدي إلى استمرار موجات الحر لفترات طويلة

وفي السياق ذاته أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته باستمرار الحالة المطرية الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى يوم الخميس الحادي والثلاثين من شهر يوليو مع احتمالية امتدادها حتى بداية الأسبوع المقبل داعيًا الجميع إلى متابعة ما يصدر عنه من تقارير وإنذارات عبر موقعه الرسمي وتطبيق أنواع وحساباته في منصات التواصل الاجتماعي

وتشمل التوقعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حيث تشير النماذج الجوية إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون غزيرة في بعض المواقع وتصحبها ظواهر جوية مثل الرياح النشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة



أمطار متفاوتة جنوبًا



وفي منطقة نجران من المتوقع أن تشهد محافظات حبونا وبدر الجنوب وثار أمطارًا متوسطة إلى غزيرة فيما تسجل مدينة نجران هطولات خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة ووفق فترات زمنية متقطعة

أما منطقة جازان فتشهد أمطارًا غزيرة تشتد على محافظات الريث وهروب والدائر والعارضة والعيدابي وفيفاء والحرث بينما تسجل محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبو عريش وصبيا وبيش والدرب والطوال هطولات متوسطة إلى غزيرة خلال ذات المدة في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على جزر فرسان

وفي منطقة عسير تغطي الحالة المطرية المرتفعات والمناطق الجبلية وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة على أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب وطريب بينما تشمل التوقعات أيضًا محافظات النماص وتنومة وبلقرن وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع والمجاردة والتي من المتوقع أن تسجل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في حين تكون الهطولات خفيفة إلى متوسطة على محافظة البرك

كما تشمل التوقعات منطقة الباحة حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظاتها ومنها الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والمخواة والقرى والحجرة وغامد الزناد والعقيق حتى نهاية شهر يوليو

وفي منطقة مكة المكرمة تتعرض محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى يوم الخميس بينما تسجل محافظات المويه وتربة ورنية والليث والقنفذة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في الفترات ذاتها

وفي العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومحافظة الجموم يتوقع المركز أن تشهد يوم الخميس أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع احتمالية امتداد الحالة إلى مطلع الأسبوع المقبل بحسب مستجدات الأوضاع الجوية

وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه سيواصل إصدار تقاريره وتنبيهاته بشكل استباقي وفق ما تقتضيه تطورات الحالة داعيًا الجميع إلى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة في مواقع تجمعات المياه حفاظًا على سلامتهم