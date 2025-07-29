تعاون سعودي فرنسي بين جامعة الأعمال @⁦‪@UBT_EDU‬⁩ والتكنولوجيا بجدة و École Ferrières في باريس 

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وقد تم توقيع الاتفاقية ، اليوم ، في مقر الجامعة في باريس "قصر نابليون"، أحد المعالم التاريخية البارزة في العاصمة الفرنسية، حيث ترأست وفد الجامعة الدكتورة رمزية البكري، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطالبات وعميدة كلية إدارة الأعمال، بمشاركة كل من الدكتورة بسمة الزين، مسؤولة وادي التقنية، والبروفيسورة حنان جودة، مسؤولة العلاقات الدولية، حضور رسمي يعكس اهتمام الجامعة بتوسيع آفاق التعاون الدولي والارتقاء بجودة التعليم.
وتتيح هذه الشراكة الاستثنائية لطلاب كلية إدارة الأعمال في تخصصي إدارة الضيافة والسياحة وإدارة التجزئة، فرصة الالتحاق ببرامج أكاديمية مشتركة في فرعي الجامعة في فرنسا وبرشلونة، تجمع بين التعليم النظري المتميز والتدريب العملي في نخبة من المنشآت الفندقية والسياحية التي تديرها جامعة École Ferrières، وفرصة الحصول على شهادة مزدوجة (Dual Degree) من الجامعتين.
وتُعد هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التميز العالمي، وتأتي ضمن جهودها الاستراتيجية لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال إعداد كوادر وطنية تنافسية بمعايير دولية في قطاعات الضيافة، السياحة، والتجزئة الفاخرة.
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