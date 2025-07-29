أخبار من السعودية.. دون تأثيرات.. زلزال بقوة 4.68 درجة جنوب البحر الأحمر غرب جازان

- 1/2
الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م، هزة أرضية في جنوب البحر الأحمر، بلغت قوتها 4.68 درجة على مقياس ريختر.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 15:04:25، وعلى بُعد نحو 150 كيلومترًا غرب مدينة جازان، دون تسجيل أي تأثيرات على المناطق الساحلية القريبة حتى الآن.
وأكدت “المساحة الجيولوجية” استمرارها في متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة، وطمأنت المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو للقلق
