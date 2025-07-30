أخبار من السعودية.. 6 أيام تدريبية و5 مواعيد للترشيح.. خطة تعليمية جديدة لتأهيل موظفي التعليم

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:52 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق خطتها التدريبية لشاغلي الوظائف الإدارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، والممتدة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية نوفمبر 2025، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى رفع كفاءة منسوبيها في إدارات التعليم وديوان الوزارة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات العمل وتوجهات التطوير الإداري المؤسسي، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برامج موظفي وقيادات الوزارة

وتتضمن الخطة التدريبية عددًا من البرامج الموجهة للفئات المستهدفة من موظفي وقيادات الوزارة، ضمن جدول زمني محكم يشمل إعلان الخطة، واستقبال الترشيحات، وتنفيذ البرامج، وانتهاء المرحلة التدريبية، حيث يتم إعلان الخطة رسميًا يوم الاثنين 28 يوليو 2025، على أن يتم إغلاق استقبال الترشيحات لشهري أغسطس وسبتمبر يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، ويبدأ تنفيذ البرامج فعليًا في الأحد 24 أغسطس 2025.

كما حُدّد يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 كموعد نهائي لاستقبال الترشيحات الخاصة ببرامج شهر أكتوبر، ويُغلق الترشيح لبرامج شهر نوفمبر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في حين تنتهي المرحلة التدريبية الحالية بشكل كامل يوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفق ما نصت عليه الخطة المعتمدة.



ضوابط محددة للترشيح

تضمنت الخطة ضوابط دقيقة لعملية الترشيح، من أبرزها أن الترشيح متاح للبرامج القصيرة لشاغلي الوظائف الإدارية على سلم الموظفين العام، وموظفي بند الأجور، ومشرفي العموم من القائمين بالأعمال الإدارية، فيما خُصصت البرامج التطبيقية للقيادات الإشرافية من المرتبة العاشرة فأعلى، إضافة إلى مشرفي العموم.

ويحق للموظف الترشح لمدة تدريبية لا تتجاوز 6 أيام خلال العام، على أن تكون البرامج التدريبية متوافقة مع مهام العمل الفعلي، وتُمنح الأولوية في الترشيح لحضور البرامج العامة لمنسوبي المناطق التي تُعقد فيها تلك البرامج. كما يُتاح للموظفين الرسميين في الجهات الثقافية التقديم فقط على البرامج المنفذة عن بُعد، وذلك وفق ما تحدده الخطة المخصصة لهم.

أما معايير المفاضلة بين المتقدمين فتشمل عدة عناصر، منها: ارتباط البرنامج التدريبي بواقع العمل، وأولوية من لم يسبق له الحصول على تدريب، يليهم الأقل تدريبًا، مع استثناء البرامج المقدمة عبر مركز الأعمال. كما يُراعى تاريخ حصول الموظف على مرتبته الحالية، وتُمنح الأفضلية للقيادات الإشرافية من المرتبة الحادية عشرة فأعلى، يليهم شاغلو المراتب العليا غير الإشرافية، ثم القائمون بالأعمال الإدارية.

خطوات الترشيح حسب جهة العمل

أوضحت وزارة التعليم أن آلية الترشيح تختلف بحسب جهة عمل المرشح، ففي إدارات التعليم، تبدأ رحلة المرشح بتحديد البرامج المستهدفة بعد الاطلاع على الخطة المعلنة، ومن ثم رفع استمارات الترشيح المعتمدة إلى إدارة التدريب في الموارد البشرية، التي تتولى بدورها تدقيق البيانات ومراجعة مدى استيفاء الشروط وتطبيق معايير المفاضلة. ويتم بعد ذلك إشعار المستفيد بالقبول عبر قنوات التواصل الرسمية لمعهد الإدارة العامة، كالبوابة الإلكترونية أو الرسائل النصية.

أما في ديوان الوزارة، فيُقدم المستفيد طلب الترشيح عبر الرابط المخصص، ويقوم برفع الاستمارة المعتمدة من جهته إلى الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية، التي تتولى تدقيق الترشيحات وتطبيق الضوابط، على أن يتم الإشعار النهائي بالقبول من قبل معهد الإدارة.

إجراءات الاعتذار

أكدت الوزارة أن الاعتذار عن حضور البرامج التدريبية يجب أن يتم قبل موعد بدء التدريب بـ10 أيام على الأقل، وذلك من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني المخصص للمشروع:

[email protected]

ولا يُقبل أي اعتذار بعد هذه المدة، إلا في حال وجود ظرف طارئ مثل الحالة الصحية أو الوفاة، على أن يُرفق بما يثبت ذلك، وفي حال التأخر عن تقديم الاعتذار، يُستبعد الموظف من الترشيح لأي من البرامج التدريبية المعتمدة خلال عام 2025.

وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل يتم حاليًا ورقيًا عن طريق تعبئة نموذج الترشيح ورفعه لإدارة الموارد البشرية، على أن يتم لاحقًا التحول إلى النظام الإلكتروني بمجرد تفعيل الخدمة.

ويُتاح الترشح لجميع الموظفين على سلم الموظفين العام، ومشرفي العموم، والقيادات الإشرافية، وموظفي بند الأجور، بشرط الالتزام بالضوابط المحددة.

إجراءات التقديم ومخالفات الاستبعاد

كما شددت الوزارة على أن الخطة الجديدة للتدريب تأتي ضمن استراتيجية تطويرية تلغي العمل بالخطة التدريبية السابقة، ويُشترط أن يتم التقديم على المقاعد المخصصة عبر المشروع فقط، مع تأكيد أن إشعار القبول يُرسل رسميًا عبر الرقم المسجل في نظام الترشيح.

وفي حال مواجهة الموظف لأي مشكلات تقنية أثناء التقديم، يُمكنه التواصل مع الدعم الفني التابع لمعهد الإدارة أو عبر منصة إثرائي، كما يمكن رفع البلاغات لخدمة “تواصل المستفيدين” في حال عدم معالجة المشكلة.

وأكدت الوزارة أن مخالفة البيانات المدخلة أو الإخلال بما ورد في التعهد الموجود في بطاقة الترشيح يؤدي إلى استبعاد المرشح، مشيرةً إلى أن برامج العلاقات التطبيقية متاحة أيضًا للوظائف الإشرافية من الكادر التعليمي (مشرفو العموم القائمون بالأعمال الإدارية)، فيما يُتاح للجهات الثقافية التقديم فقط على البرامج المنفذة عن بُعد، وفق خطة منفصلة.

تأتي هذه الخطة التدريبية في سياق التزام وزارة التعليم المستمر بتطوير قدرات موظفيها، ورفع مستوى الأداء الإداري في القطاع التعليمي، عبر توفير فرص تدريبية عادلة ومنظمة، تُراعي التخصصات، وتُعزز من الجاهزية المهنية، وتُسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول المؤسسي في الوزارة والجهات التابعة لها.

