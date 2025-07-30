أخبار من السعودية.. الأحساء.. مبادرة "ظلهم علينا" توفر مظلات شمسية لـ500 عامل نظافة

مشاركة القيادات وتوزيع الهدايا

تعزيز قيم الرحمة والترابط المجتمعي

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - في لفتة إنسانية تهدف إلى تقدير جهودهم وتوفير بيئة عمل آمنة، أطلقت جمعية ”سند“ للمسؤولية الاجتماعية مبادرة ”ظلهم علينا“ التي استفاد منها أكثر من 500 عامل نظافة في محافظة الأحساء.ونُفذت المبادرة بالتعاون مع جمعية طويق للكوادر البشرية وأمانة الأحساء، بهدف حماية العمال من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.وجرى خلال المبادرة، التي حظيت بحضور ومشاركة من قيادات الجهات المنظمة، توزيع هدايا عينية شملت مظلات شمسية تقيهم من أشعة الشمس الحارقة، وأدوات نظافة شخصية، بالإضافة إلى وجبات غذائية خفيفة.وتأتي هذه الجهود لتكمل التوجيهات الحكومية القاضية بإيقاف الأعمال الميدانية وقت الظهيرة، لتمتد الحماية والرعاية لبقية ساعات العمل.وتهدف المبادرة إلى ما هو أبعد من الدعم المادي، حيث تسعى لتعزيز قيم الرحمة والترابط في المجتمع، وإيصال رسالة شكر وتقدير لهذه الفئة العاملة على جهودها في الحفاظ على نظافة المدن.وأتاحت فرصة للمتطوعين للمساهمة في عمل إنساني مباشر، مما يرسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.وقدّم رئيس مجلس إدارة جمعية سند، الدكتور محمد العيد، شكره وتقديره للمتطوعين والشركاء، وعلى رأسهم أمانة الأحساء، على دورهم في إنجاح المبادرة.وأكدت الجمعية، الحاصلة على المعيار الوطني للتطوع ”إدامة“، عزمها على دراسة تطوير المبادرة مستقبلاً لتوسيع نطاقها وتعميق أثرها، لضمان استدامة هذا العمل الإنساني النبيل.