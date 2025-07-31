أخبار من السعودية.. "إنذار أحمر".. أمطار غزيرة على عسير وجازان اليوم الخميس

المركز الوطني للأرصاد

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طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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أتربة مثارة

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الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 02:50 صباحاً كتب شريف احمد - نبهفي تقريره عنبـ "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان اليوم الخميس.تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.يشمل التنبيه في عسير: النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.كما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.نبهفي تقريره عنمنعلى المنطقة الشرقية اليوم الخميستبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءيشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئويةوتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات