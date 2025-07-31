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أخبار من السعودية.. "إنذار أحمر".. أمطار غزيرة على عسير وجازان اليوم الخميس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. "إنذار أحمر".. أمطار غزيرة على عسير وجازان اليوم الخميس

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 02:50 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ "إنذار أحمر" من أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان اليوم الخميس.
تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

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يشمل التنبيه في عسير: النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة والفرشة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.
كما يشمل في جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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