السودة تتزين بكسوة بيضاء بعد تساقط البرد الكثيف .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة السودة، اليوم السبت 8 صفر 1447هـ الموافق 2 أغسطس 2025م، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد في مشهد نادر جذب أنظار الزوار والمتنزهين .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً ترصد لحظات تساقط البرد الكثيف، فيما أطلق عليها الأهالي والزوار اسم ” بردية السودة”، لما شكلته من لوحة بيضاء جميلة غطت أجزاء من المنطقة الجبلية.

وتتميز السودة بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الخلابة على مدار العام، بينما تضيف الظواهر الجوية مثل هذه البردية طابعاً ساحراً يزيد من جاذبيتها السياحية ويجعلها وجهة مميزة لعشاق الطبيعة والمناخ البارد .