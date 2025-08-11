شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي يُطعم أحفاده بعد الإفراج عنه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمواطن السعودي حميدان التركي في أول ظهور علني له بعد عودته إلى المملكة، حيث التُقطت له صور من داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك بعد الإفراج عنه من السجون الأمريكية التي قضى فيها نحو 19 عامًا.

وفي مشهد حميمي آخر، بعد غياب طويل في السجون الأمريكية، ظهر التركي وهو يُطعم أحفاده لأول مرة.

وتصدر التركي أبرز المواضيع التي يتفاعل حولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد إعلان عودته إلى المملكة بعد نحو 19 عامًا على اعتقاله في أمريكا منذ عام 2006.

واعتقل التركي عام 2006 بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، رفض القضاء الأمريكي عدة طعون مقدمة لتبرئته. إلا أنه خفض مدة سجنه من 28 عامًا إلى 8 أعوام عام 2011.