هيئة المواصفات السعودية تطلق حملة توعية بنظم إدارة الجودة للمصنعين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إطلاق حملة توعوية جديدة بعنوان “احسبها لبعدين”، بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق مواصفات نظم الإدارة في المنشآت الصناعية.

تتناول الحملة أهمية تلك النظم في تحسين جودة المنتجات، وضمان دقتها وتعزيز موثوقيتها لدى العملاء، وكذلك تعزيز نمو الأعمال واستمراريتها بشكل مستدام.

وأوضحت “المواصفات السعودية” أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المصنعين، من خلال تسليط الضوء على الآثار الإيجابية لتطبيق مواصفات نظم الإدارة في تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، ورفع التنافسية في الأسواق.

وتهدف الحملة أيضًا إلى تمكين المصنعين من اعتماد أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحسين سمعة المنتجات الوطنية وزيادة ثقة المستهلكين بها.

يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لدعم القطاع الصناعي، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية.