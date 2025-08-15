ابدأ رحلة مهنية ناجحة من خلال التسجيل في برنامج تمهير عبر طاقات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج “تمهير” الذي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل واكتساب الخبرات اللازمة لتطوير مهاراتهم الوظيفية.

البرنامج يتيح للشباب السعودي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا فرصة للالتحاق بالعمل في القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية، من خلال توفير فرص تدريبية وتأهيلية.

تعتبر هذه الفرصة فريدة من نوعها للشباب السعودي الراغب في بناء مستقبل مهني واعد، حيث يمكنهم الاستفادة من برامج التدريب المقدمة ضمن برنامج “تمهير” لتطوير مهاراتهم وكسب الخبرات العملية.

يتميز برنامج “تمهير” بتوفير فرص عمل مدفوعة الأجر للشباب السعودي، مما يساهم في تحفيزهم على تطوير أنفسهم وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

إذا كنت ترغب في بدء رحلتك المهنية واكتساب الخبرات الضرورية للنجاح، فلا تتردد في التسجيل في برنامج “تمهير” واستغلال هذه الفرصة الفريدة التي يقدمها لك. ابدأ اليوم وكن جزءًا من التطوير والتقدم في سوق العمل.