تحذير من “الصحي السعودي”: مشاكل النظر تؤثر سلباً على تحصيل الأطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة اليوم – تحذير من “الصحي السعودي” بشأن مشاكل النظر وتأثيرها على تحصيل الأطفال

أصدر المجلس الصحي السعودي تحذيرًا هامًا لأولياء الأمور، حثهم على ضرورة إجراء فحص نظر لأطفالهم قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أن مشاكل النظر غير المكتشفة قد تؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي.

التشخيص المبكر يلعب دورًا كبيرًا في الكشف عن أي مشاكل بصرية يمكن علاجها في الوقت المناسب، مما يعزز من أدائهم الدراسي ويقلل من التحديات التي تواجههم في المدرسة.

وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة، وضرورة التأكد من جاهزية الأطفال بصريًا قبل بدء الدراسة.

هذا التحذير يأتي في إطار سعي المجلس لرفع مستوى الوعي الصحي بين المجتمع المحلي، وتشجيع الأهالي على الاهتمام بصحة أطفالهم وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.