ترقية “عامر البارقي” لمنصب المرتبة السابعة في وزارة النقل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترقية “عامر البارقي” للمرتبة السابعة بوزارة النقل

صدرت تعليمات بترقية عامر راشد البارقي، الذي يشغل منصب رئيس الفرقة السادسة للطرق الترابية في محافظة المجاردة، إلى المرتبة السابعة من قبل مدير عام الموارد البشرية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

تلقى “البارقي” التهاني والتبريكات من جميع زملائه وأصدقائه بمناسبة هذه النقلة المهنية، حيث عبروا عن فخرهم بما حققه وتمنوا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

“سبق” تتقدم بأصدق التهاني لـ”البارقي” بهذه المناسبة، معبّرة عن أمنياتها بمزيد من التقدم والنجاح في مجال عمله.