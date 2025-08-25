إعلان هيئة التخصصات الصحية لتفاصيل استراتيجيتها الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن إستراتيجيتها الجديدة 2025 – 2030، التي تهدف إلى دعم منظومة الصحة وتمكين ممارسين صحيين منافسين عالمياً. وتشكل هذه الإستراتيجية نقطة تحول للهيئة نحو التوسع عالمياً وتحقيق التميز المهني في مجال الرعاية الصحية.

تتضمن الإستراتيجية 5 ركائز و14 هدفاً إستراتيجياً، تنفذ من خلال 34 مبادرة لتحقيق رؤية الهيئة. تركز الإستراتيجية على دعم أهداف المملكة 2030 وتعزيز دور الممارس الصحي كمحور رئيسي. كما تركز على دعم الجهات المستفيدة من الخدمات الصحية وتحقيق تمكين ممارسين صحيين منافسين عالمياً.

هيئة التخصصات الصحية خصصت 13 مبادرة و8 مؤشرات إستراتيجية ضمن برنامج البورد السعودي للاختصاصات الصحية، لتمكين ودعم الممارسين الصحيين.

تركز الإستراتيجية على التميز المهني وتوسيع النطاق العالمي لتعزيز حضور المملكة على الساحة العالمية. كما تعزز تجربة الأعضاء وانتماءهم للهيئة من خلال تقديم أفضل الخدمات وتعزيز شعورهم بالانتماء والفخر.

تشمل الإستراتيجية أيضاً استدامة الممارسات من خلال تعزيز دور الهيئة كممكن رئيسي لمنظومة الصحة والتخطيط الطويل المدى لاستدامة كوادرها وخدماتها.