قرار خارجية أمريكا يثير استياء التعاون الإسلامي من تعامله مع الوفد الفلسطيني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منظمة التعاون الإسلامي تعبر عن استيائها من رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لوفد فلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية، بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عن المنظمة، دعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار التمييزي الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واحترام دور الأمم المتحدة مظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة تحرك جميع أطراف المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل إجبار السلطات الأمريكية على التراجع عن هذا القرار الذي يعد انتهاكاً للقوانين الدولية والمعاهدات الدولية.