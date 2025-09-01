شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تختتم أسبوع التجارة الالكترونية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، فعاليات أسبوع التجارة الالكترونية، الذي عقد خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 28 أغسطس، بمشاركة القطاعين العام والخاص، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال بمركز دعم المنشآت بجدة.

وسلط أسبوع التجارة الالكترونية الضوء على أهميتها ودورها الحيوي في دعم نمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال من بناء شبكة علاقات واسعة مع الخبراء والجهات المعنية.

واشتمل أسبوع التجارة الالكترونية على عدد من الجلسات الحوارية، استعرضت أبرز التحديات والفرص في قطاع التجارة الالكترونية، إضافة إلى لقاءات استشارية وإرشادية لدعم المشاريع الناشئة، وتناولت الجلسات التسويق للتجارة الالكترونية، والتسويق للمتجر الالكتروني بأقل التكاليف - فرص التجارة الالكترونية: إشراقة من الظل - تمكين القطاع وبناء روابط النجاح، وخدمات المركز السعودي للأعمال في التجارة الالكترونية، إضافة إلى رفع مستوى رحلة التجارة الالكترونية، والخدمات المقدمة من سبل للتجارة الالكترونية، إلى جانب طاولات عرض شاركت فيها 21 جهة عارضة من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدماتها ومبادراتها لرواد الأعمال، فضلا عن جلسات استشارية وإرشادية مصممة خصيصا لدعم المشاريع الناشئة.