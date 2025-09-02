شكرا لقرائتكم خبر «الدروس المستفادة لقيادة التحول الرقمي».. جلسة ضمن أعمال GSR25 بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض، انعقاد جلسة حوارية بعنوان: «الاستشراف الاستراتيجي للجهات التنظيمية: دروس مستفادة حكومية ودبلوماسية وتجارية».

وتناولت الجلسة سبل تمكين الجهات التنظيمية من تطبيق منهجيات الاستشراف الاستراتيجي، والاستفادة من التجارب الحكومية والدبلوماسية والتجارية في بناء خطط مستقبلية قادرة على قيادة التحول الرقمي بكفاءة ومرونة.

شاركت في الجلسة مديرة قطاع الشبكات والاتصالات وعضو المجلس التنفيذي في هيئة الاتصالات بالمملكة المتحدة ناتالي بلاك، التي أكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لبناء أطر تنظيمية تواكب الابتكارات المتسارعة، وتدعم استدامة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميا.

وأوضحت ناتالي أن التعاون الدولي في مجالات التقنية والاتصالات أصبح ضرورة لتجاوز التحديات وتعزيز التنمية، من أوروبا إلى الخليج وآسيا، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات وبناء الشراكات يفتح آفاقا جديدة تضمن وصول الجميع للتقنيات الحديثة، ويحقق توازنا بين البعد الإنساني والاجتماعي ومتطلبات السياسة والتجارة.

وأكدت أن التكنولوجيا اليوم ليست مجرد أدوات، بل جسر يكسر الحواجز ويصنع حلولًا جماعية تخدم مستقبل المجتمعات.