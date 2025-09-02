شكرا لقرائتكم خبر وزارة الإعلام تعلن انطلاق أعمال النسخة العاشرة من «واحة الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الإعلام يوم الأحد انطلاق أعمال النسخة العاشرة من «واحة الإعلام»، التي تقام بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال الفترة من 31 أغسطس - 3 سبتمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، بالتزامن مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).

وصممت هذه النسخة عبر مساحة تبلغ 4,000 م2 مزودة بأحدث التقنيات، وتضم عدة مناطق مخصصة؛ لتستقبل أكثر من 3 آلاف زائر دولي ومحلي من المختصين والمهتمين في مختلف المجالات.

وتتيح الواحة للزوار تجربة غامرة عبر مناطق رئيسة من أبرزها: منطقة «وادي الواحة» التي تتضمن شاشات للبث المباشر لأعمال المعرض المصاحب والحفل الافتتاحي للندوة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإعلامية والتقنية المتخصصة، وتضم منطقة «معرض الواحة» التي تسرد حكايات المشروعات التحولية لرؤية المملكة 2030 وارتباطها بالتحول الرقمي، وتعرض أبرز الابتكارات والتقنيات التنظيمية (RegTech) عبر أجنحة تفاعلية متكاملة، إضافة إلى 4 أستوديوهات مخصصة للقنوات التلفزيونية المحلية والدولية.

وتشهد النسخة العاشرة ابتكارا جديدا يتمثل في «الجسر الرقمي»، وهو تجربة بصرية تفاعلية صمم ليحاكي رحلة التحول الرقمي في المملكة، حيث يخوض الزائر تجربة تقنية متكاملة تجسد التطور الحضاري والتقني عبر العصور، رابطا بين التحولات البشرية والتحولات الرقمية بأسلوب مبتكر يعكس ملامح مستقبل المملكة الرقمي.

وتشارك في أجنحة الواحة عدة جهات حكومية وخاصة، من بينها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، والبنك الأهلي السعودي، وموبايلي، وتضم أجنحة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى منها: نيوم، وروح السعودية، إضافة إلى عدة شركات محلية وعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.

وتعد واحة الإعلام منصة متكاملة أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية تواكب التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

يذكر أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تعد حدثا دوليا سنويا بارزا، تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت شعار «التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة». ويشهد الحدث حضورا واسعا من الوزراء، ورؤساء هيئات تنظيمية، ومطوري السياسات، وقادة القطاع الخاص من أكثر من 190 دولة حول العالم.