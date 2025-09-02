شكرا لقرائتكم خبر اختتام أنشطة «غابة العجائب» و«مهرجان جدة للتسوق» ضمن موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول ضمن فعاليات موسم جدة 2025، أنشطة «غابة العجائب»، و»مهرجان جدة للتسوق» بعد رحلة امتدت لعدة أسابيع، قدمت للزوار تجارب استثنائية ومتنوعة شملت التسوق والترفيه والمعرفة.

وجذبت غابة العجائب أعدادا كبيرة من الزوار الذين تجولوا في مناطق صممت لتجسيد بيئات متنوعة ومبتكرة، وتضمنت أنواعا من الزواحف والحيوانات، كما تم تدعيمها بإضاءات تحاكي البيئات الأصلية للكائنات النادرة والمختلفة.

وتضمنت «غابة العجائب» تجارب تفاعلية مكنت الزوار من الاقتراب من حيوانات نادرة مثل قرد الليل، إضافة إلى مجموعة واسعة من الكائنات التي تفاعل معها الجمهور في بيئة آمنة، وتخللتها أيضا أنشطة استثنائية للأطفال والعائلات، تمثلت في ورش تعليمية ومنطقة تلوين تفاعلية، الأمر الذي أضفى على التجربة بعدا تثقيفيا وترفيهيا في آن واحد.

وشهد مهرجان جدة للتسوق، إقبالا واسعا من الزوار، وقدم باقة من العروض التجارية والفعاليات الترفيهية، التي عززت الحركة الشرائية، وأسهمت في دعم القطاع التجاري، إلى جانب توفيره منصات متنوعة لأبرز العلامات المحلية والعالمية.

واختتم مهرجان جدة للتسوق، وغابة العجائب موسمهما بإقبال لافت، عكس تنوع الخيارات التي قدّمها موسم جدة 2025، الذي يستمر في ترسيخ مكانته كونه منصة رائدة للترفيه والثقافة والرياضة والسياحة، وتبرز مكانة جدة بصفتها وجهة إقليمية وعالمية للفعاليات النوعية.