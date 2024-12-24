الامارات | 4 حقائق تاريخية لم تتغير لسنوات طويلة في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسّخت الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الـ26 المقامة حالياً في الكويت أربع حقائق تاريخية لم تتغير منذ عقود طويلة في البطولة، تتقدمها عقدة صاحب الأرض في الافتتاح، وتعادلات الأبيض الإماراتي مع القطري على أرض الكويت، وسلسلة النتائج السلبية للمنتخب اليمني بلا أي فوز، وعقدة الأحمر العماني لنظيره الأزرق الكويتي الممتدة لسنوات.

المباراة الافتتاحية

فشل منتخب الكويت في كسر عُقدة المباريات الافتتاحية لأصحاب الأرض عندما اكتفى بالتعادل الإيجابي مع نظيره العُماني 1-1، ليستمر إخفاق منتخبات الدول المضيفة للنسخة الـ14 على التوالي.

وكانت آخر مرة يفوز فيها منتخب البلد المضيف في افتتاح مباريات كأس الخليج من نصيب الأبيض الإماراتي، حينما تغلب على قطر في افتتاح «خليجي 12» عام 2004، بهدفين سجلهما عدنان الطلياني، ومحمد علي غلوم، واكتفت الدول المضيفة بتحقيق التعادل في تسع مواجهات، بينما خسرت خمسة لقاءات في المواجهات الافتتاحية بكأس الخليج.

عقدة تاريخية

لازمت المنتخب الكويتي عقدة تاريخية جديدة بعدما عجز عن تحقيق الفوز على عُمان في 15 مباراة على التوالي، جمعتهما في كأس الخليج العربي.

ولم يحقق «الأزرق» الفوز على نظيره العماني منذ 26 عاماً، وذلك منذ أن تغلب عليه بنتيجة 5-0 عام 1998 ضمن بطولة «خليجي 14»، والتقيا بعدها في 15 مباراة فاز المنتخب العماني في تسع منها دون أي فوز للكويت، وانتهت ست مباريات بينهما بالتعادل.

«الأبيض» و«العنابي»

لحقت مباراة الإمارات مع قطر بالمشاهد التاريخية، إذ لم يتمكن أي منهما من الفوز على الآخر للمواجهة الرابعة التي جمعتهما في البطولات الخليجية التي جرت على أرض الكويت، إذ انتهت جميع اللقاءات بالتعادل.

وكان «الأبيض» قد تعادل مع قطر في افتتاح «خليجي 26» بنتيجة 1-1، إذ تقدّم العنابي عن طريق أكرم عفيف، قبل أن يخطف يحيى الغساني التعادل.

والتقى المنتخبان الإماراتي والقطري للمرة الأولى على أرض الكويت، في النسخة الثانية للبطولة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فسجل لمنتخب الإمارات سالم بوشنين، وتعادل لقطر سيف علي، فيما سيطر التعادل السلبي على نسختي 1990 و2003.

لا انتصارات

عجز المنتخب اليمني عن تحقيق أي انتصار في كأس الخليج العربي، بعدما خسر أولى مبارياته في بطولة «خليجي 26» أمام العراق بهدف دون رد.

وجاءت مشاركات المنتخب اليمني في النسخ الـ10 الماضية من بطولة كأس الخليج ضعيفة للغاية، إذ لم يتجاوز دور المجموعات في أي من النسخ السابقة.

ولعب منتخب اليمن 34 مباراة في بطولات كأس الخليج، فتعادل في ست منها، وخسر 28، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، بينما تلقت شباكهم 85 هدفاً.

وحقق المنتخب اليمني أفضل نتائجه خلال نسخة «خليجي 22» في السعودية، إذ كان قريباً من التأهل إلى نصف النهائي، لكنه تخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن الإمارات في وصافة المجموعة الأولى، بعد حصوله على نقطتين من تعادلين وخسارة.