شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد بورتو.. أول مباراة فى بطولات فيفا بين فريقين من مصر والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مباراة الاهلى ضد بورتو البرتغالى حدثا فريدا، فهى اللقاء الأول الذى يجمع فريقين فى مصر والبرتغال فى البطولات التى ينظمها الاتحاد الدولى "فيفا"، لأن كل اللقاءات السابقة كانت بطابع غير رسمى.

سيخوض الأهلي مباراته الـ30 فى كأس العالم للأندية أمام بورتو، وهو رقم أكبر من أي فريق شارك بالبطولة.

وخسر الأهلي مباراتين من قبل أمام فرق أوروبا بمونديال الأندية، الأولى (2-0) أمام بايرن ميونخ، عام 2021، والأخرى ضد ريال مدريد (4-1)، في 2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء، بتوقيت مصر على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتنص لوائح النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية على حصول النادي الذي يتعادل فريقه بالبطولة على مبلغ مليون دولار (مايفوق الـ 50 مليون جنيه مصري) فيما يحصد الفريق الفائز على مبلغ 2 مليون دولار.

وحال فوز الأهلي بمباراة بورتو سيحصد مبلغ 2 مليون دولار وإذ تأهل فسيحصل على مكافأة صعود إلى دور الـ 16 تبلغ 7.5 مليون دولار أي أن الفريق إذ حقق هدفه من مباراة بورتو وتأهل سيحصد 9.5 مليون دولار عقب المباراة التي ستعد الأغلى في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد حصد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مبلغ 9.5 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية

وستقام المباراة التالية للأهلي أمام بورتو البرتغالى على ملعب ميتلايف أيضا في الرابعة فجر الثلاثاء، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ، ويحتل الأهلي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث ، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.