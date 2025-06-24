مونديال الأندية: أنسيلمي مدرب بورتو يرفض التعليق على مستقبله

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : رفض الأرجنتيني مارتين أنسيلمي مدرب بورتو البرتغالي التعليق على مستقبله، في ظل أخبار في وسائل إعلامية محلية إلى أن مصيره بات مهددا ويمكن أن يُقال من قبل المدرب السابق والرئيس الحالي أندريه فيلاش بواش، وذلك عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وتحدث أنسيلمي في مؤتمر صحافي بعد التعادل المثير مع الأهلي المصري 4 4 الإثنين على ملعب ميتلايف في نيويورك ضمن منافسات الجولة الثالثة، حيث أنهى مشواره في المجموعة الأولى بالمركز الثالث، خلف إنتر ميامي الأميركي الوصيف وبالميراس البرازيلي المتصدر.

ولم يردّ أنسيلمي على سؤال حول مستقبله، قائلا "أعتقد أنه أولا يجب أن أعلق على المباراة والمسابقة بحد ذاتها. أردنا التأهل، ووجودنا هنا هو لأن مستوانا يؤهلنا للعب في المسابقة. نشعر بخيبة أمل لعدم تأهلنا، وبناء عليه أعتقد أنه يجب أن نخطط أكثر".

وأضاف عن إذا ما كان فريقه تأثر بنتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس التي كانت تُلعب بالوقت عينه "لا، حاولنا الفوز بالمباراة مهما كانت النتيجة في المباراة الأخرى. علمنا أن المباراة انتهت بين بالميراس وإنتر ميامي (لكن) أردنا التركيز على أنفسنا".

واعتبر الأرجنتيني البالغ 39 عاما أن "الموسم بأكمله هو درس نتعلم منه وليس هذه المباراة فحسب".

وأنهى بورتو الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة، بعد تعادله السلبي مع بالميراس في الجولة الأولى وخسارته أمام إنتر ميامي 1 2 في الثانية، الموسم في المركز الثالث ضمن الدوري، بفارق 11 نقطة عن سبورتينغ البطل.

وخرج الفريق من ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد روما الإيطالي بعد تعادله معه ذهابا 1 1 وخسارته منه إيابا 2 3، كما خرج من نصف نهائي مسابقة كأس البرتغال أمام سبورتينغ 0 1.