الامارات | لقب قاري و31 انتصاراً.. حصاد الشارقة في موسم 2024 - 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج فريق الشارقة بحصيلة إيجابية في الموسم الماضي 2024-2025، أبرزها التتويج بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، والحلول بالمركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما جمع 51 نقطة خلف شباب الأهلي المتصدر بـ63 نقطة، إلى جانب تحقيقه وصافة كأس رئيس الدولة، التي توج بها شباب الأهلي أيضاً.

ويستعد الشارقة حالياً لمرحلة جديدة في مسيرته تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، الذي تسلم المهمة بعقد يمتد لموسمين، خلفاً للمدرب الروماني كوزمين، الذي غادر الفريق لتولي تدريب المنتخب الوطني، بعد أن قاد الشارقة منذ نوفمبر 2021.

وترصد «الإمارات اليوم» حصاد الشارقة في الموسم الماضي، إذ بلغ إجمالي المباريات التي خاضها في الموسم المنصرم 49 مباراة، فاز في 31 وتعادل في ست وخسر 12 مباراة.

وتفصيلاً، خاض الشارقة 13 مباراة في «دوري أبطال آسيا 2»، فاز في تسع وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، ففي دور المجموعات لعب الشارقة ست مباريات، حقق الفوز في أربع منها وتعادل في واحدة، وخسر مثلها، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

وفي دور الـ16، فاز الشارقة على الحسين إربد الأردني في مباراتَي الذهاب والإياب، أما في الدور ربع النهائي، فتعادل مع شباب الأهلي ذهاباً وانتصر إياباً، قبل أن ينتقل إلى الدور نصف النهائي الذي خسر خلاله مباراة الذهاب مع التعاون السعودي بهدف نظيف، لكنه فاز في مباراة الإياب بهدفين نظيفين، وتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة ليون سيتي السنغافوري، إذ تمكّن من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 2-1، وحصد اللقب.

وفي دوري أدنوك للمحترفين خاض الفريق 26 مباراة، فاز في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر في سبع، فيما سجل 44 هدفاً في الدوري، واستقبلت شباكه في المقابل 22 هدفاً.

وخاض الفريق أربع مباريات في كأس رئيس الدولة فاز في ثلاث منها، وخسر في واحدة فقط، وفي دور الـ16 للمسابقة فاز على النصر 2-0، وفي الدور ربع النهائي فاز على بني ياس بهدف نظيف، فيما فاز على الجزيرة 3-1 في الدور نصف النهائي، بينما خسر من شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وخاض الشارقة ست مباريات في كأس مصرف أبوظبي فاز في ثلاث، وتعادل في واحدة وخسر في مباراتين، إذ فاز في الدور التمهيدي على خورفكان ذهاباً وإياباً 1-0 و2-1، وفي الدور ربع النهائي خسر من الوحدة في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما فاز في مباراة الإياب 4-2، وفي الدور نصف النهائي خسر من شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل معه 2-2 في مباراة الإياب في الدور ذاته.

من جانبه، قال مدير فريق كرة القدم في نادي الشارقة، بدر أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الشارقة في الموسم الماضي كان الفريق الأفضل بحكم حصوله على لقب «دوري أبطال آسيا 2»، فضلاً عن أن الفريق احتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك في كأس رئيس الدولة، إلى جانب أن الفريق خرج من دور الأربعة في مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وأضاف: «تعد هذه محصلة جيدة».