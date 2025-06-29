رونالدو يُجدد عقده ويُشيد بقيادة ولي العهد لثورة رياضية شاملة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تقديره العميق للدور الذي يؤديه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إحداث تحول نوعي في قطاع كرة القدم داخل المملكة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تمثل أحد أبرز دوافع استمراره في الدوري السعودي.

وكان رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، قد أعلن مؤخرًا عن تمديد عقده مع نادي النصر لموسمين إضافيين، ليستمر حتى عام 2027، في خطوة تعكس التزامه بمواصلة مشواره الاحترافي في المنطقة.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر، قال قائد المنتخب البرتغالي: "بالطبع علينا أن نذكر صاحب سمو ولي عهدنا، لأنه يقوم بجهد رائع، عمل رائع، هو أهم شخصية مؤثرة في هذا التغيير، والتطور الناجح للدولة، لذا يجب أن نشيد ونقدّر عمله والأشخاص الذين يعملون حولهم على عملهم الرائع".

وأعرب رونالدو عن سعادته بالتواجد في المملكة، موجهًا رسالة مباشرة إلى السعوديين: "أنا سعيد جدًا، يجب أن تكونوا فخورين ببلدكم (السعودية)، أنتم تملكون بلدًا رائعًا، والمستقبل سيكون مشرّفًا، لأن الأمور تتطور هنا بسرعة شديدة، أنتم لا تتحدثون فقط، بل تفعلون، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، وكما قلت مرات عديدة أنا أنتمي للسعودية، أنا برتغالي ولكن أنتمي للمملكة".

وعن دوافع تجديد عقده مع نادي النصر، أوضح: "طبعًا منذ اليوم الأول هنا كنتُ أحمل مسؤولية لإحداث تغيير، ليس فقط في نادي النصر، بل في السعودية أيضًا، وهذا هو هدفي، طبعًا هدفي هو الفوز دائمًا بألقاب مهمة مع النصر، وطبعًا لا زلت أؤمن بذلك، ولهذا السبب جددتُ عقدي، لأنني أؤمن أنني سأكون بطلاً في السعودية".

وأشار رونالدو إلى أنه تلقى عروضًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لكنه فضّل الاستعداد للموسم المقبل مع ناديه ومنتخب بلاده: "كما ذكرت، كان لدي عروض للعب في كأس العالم للأندية، ولكن أرى أنها لم تكن فكرة منطقية، لأني أعتقد أنه من الأفضل أن أحظى براحة جيدة، واستعداد جيد، لأن الموسم القادم سيكون طويلاً لأنه موسم ينتهي بكأس العالم للمنتخبات، لذا، أريد أن أكون مستعدًا ليس فقط للنصر بل لمنتخب البرتغال أيضًا، لذا قررت أن ألعب نهائي دوري الأمم الأوروبية ولا أستمع لأي عروض وأن أستمر في هذا النادي الذي أحبه".