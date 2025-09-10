اخبار السعوديه

ولي العهد السعودي يفتتح أعمال السنة الثانية لمجلس الشورى مؤكدًا دعم قطر ضد الاحتلال الإسرائيلي

بيروت - نادين الأحمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لـ مجلس الشورى، حيث ألقى الخطاب الملكي السنوي الذي تضمن أبرز توجهات الدولة في السياسة الداخلية والخارجية.

وأكد سمو ولي العهد أن المملكة ماضية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 56% من الناتج المحلي لأول مرة، مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمارات العالمية. كما أوضح أن المملكة أصبحت مقرًا إقليميًا لـ 660 شركة عالمية، متجاوزة مستهدفات 2030 في وقت مبكر.

وفي خطابه، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد دولة قطر الشقيقة تمثل انتهاكًا خطيرًا يستوجب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لوقفه، مؤكدًا أن المملكة تقف بشكل كامل مع قطر وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها. كما جدّد موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض جرائم الاحتلال في غزة.

وأشار سموه إلى النجاحات المحققة في خفض نسبة البطالة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، بجانب التوسع في برامج الذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعات العسكرية، مع الالتزام بتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

ويعكس هذا الخطاب الملكي في مجلس الشورى التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو التنمية المستدامة، ودورها القيادي في دعم القضايا العربية والإسلامية، بما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.

