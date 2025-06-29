الامارات | 44 لاعباً في صدارة «فاست الدولية للشطرنج» بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في نادي الشارقة للشطرنج، فعاليات بطولة «فاست الدولية للشطرنج»، بمشاركة 191 لاعباً من 15 دولة، في أجواء تنافسية مثيرة، ضمن أجندة النادي السنوية، وتُقام بنظام الكلاسيك على مدار سبع جولات تمتد ثلاثة أيام.

واعتلى 44 لاعباً صدارة الترتيب برصيد نقطتين مع نهاية الجولتين الافتتاحيتين، ما يعكس الندية المبكرة في المنافسة على لقب البطولة.

وشهد حفل الافتتاح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عبدالله المازمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «فاست» لمقاولات البناء، الراعي الرسمي للبطولة، المهندس فتحي جبر عفانة، إلى جانب عدد من الضيوف والمهتمين باللعبة.

وأعرب فتحي عفانة عن فخره برعاية هذه الفعالية الذهنية، وقال في تصريحات صحافية: «إن دعم مجموعة (فاست) للأنشطة الرياضية والشطرنجية، ينبع من إيمانها بدور الرياضة في تنمية الفرد والمجتمع». وأضاف: «نتشرف برعاية هذه البطولة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات رياضياً على الساحة الدولية».