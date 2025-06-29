جائزة هولندا الكبرى: مارك ماركيس يحرز المركز الأول ويبتعد في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - أسن (هولندا) : أحرز الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) المركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى لموتو جي بي الأحد في على حلبة أسن ضمن المرحلة العاشرة من بطولة العالم وابتعد بفارق مريح في الترتيب العام.

وتفوق ماركيس، بطل العالم ست مرات، على الإيطاليين ماركو بيتزيكي (أبريليا) وفرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بطل العالم الموسم الماضي.

في المقابل، خرج أليكس ماركيس، شقيق مارك في اللفة الخامسة اثر سقوطه عن دراجته وتعرض لكسر في يده.

ويتقدم ماركيس في صدارة الترتيب بفارق 68 نقطة عن وصيفه وشقيقه اليكس. و126 نقطة عن بانيايا.

وحقق ماركيس انتصاره السادس في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، والـ68 في مسيرته في الفئة الأولى معادلا الأسطورة الايطالي جاكومو أغوستيني، والـ94 في جميع الفئات.

وقال الفائز بعد السباق "هذه الحلبة ليست المفضلة لدي، لم افز هنا سوى مرتين في السابق. لم أكن اتوقع ان أعيش نهاية اسبوع سعيدة بهذا الشكل" امام 109 الاف متفرج تابعوا سباق الاحد.

وأضاف "الأرقام لا تهمني. كل ما يهمني هو الاستمتاع بممارسة شغفي"، رافضا الحديث عن اللقب بعد.

وأضاف الدراج الكاتالوني الذي عانى من إصابات عدة في مسيرته الاحترافية"سباقات الجائزة الكبرى تتوالى بكثافة. 68 نقطة فارق كبير، لكن الإصابة قد تُجبرك على الغياب عن سباقات عدة. هناك دائمًا خطر. والدليل: يوم الجمعة سقطت مرتين".

كسر في اليد لأليكس ماركيس

وعلى الرغم من هاتين السقطتين خلال التجارب والتي تسببت له في بعض الكدمات وجرح في وجهه، وعلى الرغم من الدراجة التي قال إنها "ليست الأسرع"، فقد هيمن ماركيس على السباق كما فعل بالفعل خمس مرات هذا الموسم، حتى أنه ضمن حقق ثنائيته السادسة (سباق السرعة والسباق الرئيسي) هذا الموسم وهو رقم قياسي منذ اعتماد هذا النظام في عام 2023.

وانطلق ماركيز من المركز الثاني خلف الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي أنهى السباق في المركز العاشر دون أن يكون له أي تأثير على مجريات السباق، واحتاج الاسباني إلى خمس لفات فقط كي ينتزع الصدارة ويحافظ عليها حتى النهاية.

وأوضح ماركيس "لم تكن دراجتي الأسرع، لكن لحسن الحظ انطلقت بشكل جيد. ثم كان عليّ إدارة تقدمي الصغير بذكاء"، مشيرا الى ان يوم الأحد كان سيكون "مثاليًا" لولا سقوط شقيقه أليكس الذي انحرف عن المسار في اللفة السادسة بعد اصطدامه بمواطنه بيدرو أكوستا (ريد بول كيه تي أم فاكتوري) والذي استطاع النهوض بعد كسر في مشط يده اليسرى والذي سيشكل حتمًا مصدر مشاكل في الأسابيع المقبلة.

وحل دراج أبريليا ريسينغ بيتزيكي ثانيا بعدما تألق في سباق السرعة السبت عندما حل ثالثا.

وقال الايطالي "بذلتُ جهدًا كبيرًا، لكن مارك كان لديه حقًا شيء إضافي. كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة. كانت الدراجة رائعة حقًا".

وغادر "بيكو" بانيايا، الفائز بالنسخ الثلاث الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى الهولندي، هذه المرة "محبطًا" وحتى "عاجزًا".

وقال "في كل عطلة نهاية أسبوع يتكرر الشيء نفسه. لا أرى أي تقدم مقارنة بمارك" ماركيس في فريق دوكاتي.

واضاف "يومي السبت والأحد، كنت أبطأ من العام الماضي، سواءً في سباقات السرعة أو في السباقات. مع ذلك، أبذل قصارى جهدي. لذا، علينا تحليل الوضع لنرى ما يمكننا فعله بشكل مختلف".

نتائج الخمسة الاوائل في السباق:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 40:14.072 دقيقة

2. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا ريسينغ) بفارق 0.635 ثانية

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 2.666 ثانية

4. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 6.084 ثانية

5. مافريك فينياليس (إسبانيا/ريد بول غاس غاس) بفارق 10.124 ثانية

ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 307 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 239

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 181

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 139