مونديال الأندية: بايرن يغلب فلامنغو ويضرب موعدا ناريا مع سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أكّد بايرن ميونيخ الألماني نفسه مرشحا للفوز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد تغلبه على فلامنغو البرازيلي 4 2، الأحد على ملعب هارد روك في ميامي ضمن الدور ثمن النهائي حاجزا مقعدا بين أفضل ثمانية أندية.

سجل الإنكليزي هاري كاين (9 و73) والتشيلي إيريك بولغار بالخطأ في مرماه (6) وليون غوريتسكا (41) أهداف بايرن، وجيرسون (32) وجورجينيو من ركلة جزاء (55) هدفي فلامنغو.

وضرب بايرن موعدا ناريا مع باريس سان جرمان الفرنسي الفائز بسهولة على إنتر ميامي الأميركي 4 0، في الخامس من تموز/يوليو على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا ضمن ربع النهائي.

وكان بايرن خسر بشكل مفاجئ أمام بنفيكا البرتغالي 0 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات وتأهل ثانيا من المجموعة الثالثة بعد فوزين على أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وهذه أول خسارة يتلقاها فلامنغو بعد 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وبات فلامنغو ثاني فريق برازيلي يودع المسابقة بعد بوتافوغو، عقب تأهل الأندية البرازيلية الأربعة إلى ثمن النهائي.

ولم يتأخر بايرن في التقدم بالنتيجة حين سجل بولغار هدفا بالخطأ في مرماه حين حاول إبعاد كرة من ركنية (6).

وأضاف الهداف كاين الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن ودخلت المرمى (9).

وبدا أن بايرن في طريقه إلى حسم المباراة سريعا، لكن فلامنغو كشّر عن أنيابه وكان قريبا من تقليص الفارق عبر لويس أراوخو بتسديدة قوية وقريبة، تألق العملاق مانويل نوير في إبعادها (16).

وجاء هدف فلامنغو الأول عبر جيرسون بتصويبة قوية جدا من داخل المنطقة عجز نوير عن التصدي لها على الرغم من وقوفه في اتجاهها نحو المرمى (33).

وأعاد غوريتسكا فارق الهدفين لبايرن بتسديدة زاحفة وسريعة من خارج المنطقة إلى أقصى الجهة اليمنى (41).

وحصل فلامنغو على ركلة جزاء بعد لمسة يد من ميكايل أوليسيه داخل المنطقة، انبرى لها المخضرم جورجينيو وسجلها بنجاح (55).