الامارات | البرازيلي كورنادو يعود إلى صفوف الشارقة بعقد يمتد لموسمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عودة لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين، قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي في أولى صفقات الشارقة للموسم الجديد 2025 - 2026.

وكتب النادي على حسابه الرسمي: «عودة الإبداع.. نرحب بعودة ساحر دورينا إيغور كورنادو إلى صفوف الملك بعقد يمتد لموسمين، بانتظار لمسته الخاصة في صناعة الفارق من جديد.. مرحباً بك في بيتك».