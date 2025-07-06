بطولة ويمبلدون: فريتس وخاتشانوف أول المتأهلين الى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : حجز الاميركي تايلور فريتس المصنف خامسا عالميا مكانه في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الاحد على الأسترالي جوردان طومسون بعد إنسحاب الاخير للاصابة بينما كان الاول متقدما 6 1 و3 0 ضمن الدور ثمن النهائي.

وكان اللاعب الاميركي قد خاض معركتين طويلتين في مباراتيه الافتتاحيتين ضمن البطولة الانكليزية حيث احتاج لخمس مجموعات من أجل حسمهما، لكن القصة كانت مختلفة تماما في لقاء ثمن النهائي.

وتمكن فريتس المتوج أخيرا بدورة إيستبورين من كسر إرسال منافسه مرتين ليحسم المجموعة الاولى بسهولة بعد 21 دقيقة قبل أن يتقدم سريعا 3 0 في الثانية.

لكن الاسترالي طلب وقتا مستقطعا طبيا للتعامل مع مشكلة في الفخذ، ورغم عودته الى الملعب متأخرا في الشوط الرابع 0 40، الا انه قرر الانسحاب بعد أن صمد على أرض الملعب 41 دقيقة.

وقال فريتس (37 عاما) "لقد خاض مباريات من خمس مجموعات. وخاض ايضا مباراة طويلة في الزوجي أمس كما تعلمون، لذا فإنه بصارع هنا وأحترمه للقدوم الى أرض الملعب".

وتابع "من الواضح أن جسده لم يكن في وضع مناسب. اشعر بالاسف له".

وسبق أن خاض طومسون المصنف الـ 44 مباراتين من خمس مجموعات في مستهل البطولة.

ويلتقي فريتس الطامح لبلوغ الدور نصف النهائي في نادي عموم انكلترا للمرة الاولى، الروسي كارن خاتشانوف (17 عاما) الذي كان أول المتأهلين الى دور الثمانية بفوزه على البولندي كاميل مايشرتزاك 6 4 و6 2 و6 3.

والفوز هو الثالث لخاتشانوف على منافسه في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي لاحقا البريطاني كاميرون نوري مع التشيلي نيكولاس جاري، والإسباني كارلوس ألكاراس بطل الموسمين الماضيين مع الروسي أندري روبليف.