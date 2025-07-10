الامارات | شباب الأهلي يتوجه إلى النمسا الأحد المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه شباب الأهلي، الأحد المقبل، إلى النمسا، لبدء تحضيراته للموسم الجديد، إذ سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، الذي يستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، موعد العودة إلى دبي.

وكان شباب الأهلي قد دشن استعداداته بتجمع داخلي، في السابع من يوليو الجاري، وأجرى الفحوص الطبية للاعبين بالتعاون مع مستشفى «تداوي»، الشريك الطبي الرسمي.

يذكر أن «بطل رباعية الموسم الماضي» سيستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة فريق الظفرة في الجولة الافتتاحية، كما سيبدأ الموسم الجديد في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة النصر والبطائح.