الامارات | الفجيرة يجدد عقد اللاعب محمد سالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عن تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد سالم، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ويتمتع اللاعب محمد سالم بقدرات فنية وبدنية كبيرة، ويجيد اللعب في خطي الدفاع والوسط.

وفي سياق متصل، قررت إدارة النادي إقامة المعسكر التدريبي الخارجي للفريق في تركيا تحت إشراف المدرب الفرنسي كمال تسالي استعداداً للموسم المقبل 2025 - 2026.

ويتطلع فريق الفجيرة للظهور بمستوى متميز في الموسم المقبل والمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى، والعودة إلى دوري المحترفين مجدداً.