الامارات | دبا يتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم فيريرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا لكرة القدم، عبر حسابها في «إكس»، التعاقد مع أربعة لاعبين لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، يتقدمهم البرازيلي، دييغو فيريرا، قادماً من نادي الأخدود السعودي على سبيل الإعارة.

وقال النادي إنه تعاقد مع البرازيلي كارلوس فينيسيوس، واللاعبين المواطنين صانع الألعاب عبدالله البلوشي قادماً من بني ياس، والمدافع راشد محمد مصبح قادماً من النصر.