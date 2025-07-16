شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينجح فى ضم معتز محمد مدافع الأهلي على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتز محمد، مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر للشباب، انتقاله إلى فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وكتب معتز محمد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا: "الحمد لله تمت إعارتى إلى نادى حرس الحدود، أسأل الله التوفيق والسداد والعودة إلى بيتى النادى الأهلى على خير".

وشارك معتز محمد مدافع الأهلى فى تدريبات حرس الحدود اليوم فى المعسكر المقام للفريق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، الأحد الماضى بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، الذي يستمر لمدة عشرة أيام، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية تمهيدًا لاختيار التشكيل الأمثل للمباريات الرسمية.

وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.