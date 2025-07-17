"جرس إنذار".. حرارة الملاعب تلقي بظلالها على مونديال 2026، فما موقف الفيفا؟

الرياص - اسماء السيد - "الحرارة تحديداً يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار"، هكذا حذّر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) من الظروف التي صاحبت إقامة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة المشارِكة في استضافة مونديال المنتخبات في العام المقبل.

يأتي هذا التحذير ضمن مجموعة من الشكاوى والملاحظات التي خلقت جدلاً بشأن مدى ملاءمة الظروف لاستضافة الولايات المتحدة لمونديالَيْ الأندية والمنتخبات.

وقبل كأس العالم 2026، حذّرت دراسة لـ(فيفبرو) من أن ستة من أصل 16 ملعباً مستضيفاً للبطولة تشكل "مخاطر عالية للغاية" لإصابة اللاعبين بالإجهاد الحراري.

ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن البطولة ناجحة، وعبّر عن استعداده للحوار بشأن الإجراءات التنظيمية لمونديال 2026.

وسيشارك 48 منتخباً في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستُلعب 104 مباريات في البطولة.

ما أبرز المشكلات؟

جعل حر الصيف في الولايات المتحدة الظروف صعبة في مباريات عدة.

خلال البطولة أدت موجة حرّ شرق أمريكا الشمالية، لنقل العشرات إلى المستشفيات للعلاج من أمراض مرتبطة بالحر.

في 24 يونيو/حزيران، ارتفعت درجة الحرارة في نيويورك إلى 39 درجة مئوية، وهو رقم قياسي لشهر يونيو/حزيران.

وتحدّث مدرب يوفنتوس إيغور تيودور عن طلب عشرة لاعبين من الفريق التبديل خلال المباراة مع ريال مدريد.

وشاهد لاعبو بوروسيا دورتموند البدلاء الشوط الأول من مباراتهم مع صن داونز من غرفة تبديل الملابس لتجنّب الشمس.

وقال مدرب الفريق نيكو كوفاتش إنه كان "يتعرّق كما لو كان خرج للتوّ من الساونا".

وكانت الكلاب البوليسية في ملعب "لينكولن فاينانشال" في فيلادلفيا ترتدي أحذية بسبب درجة حرارة الخرسانة تحت الأقدام.

من المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي ثماني مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك المباراة النهائية.

ومثل معظم الملاعب الأخرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يوجد سقف، والظل محدود لمن بداخل "ميتلايف".

وقال (فيفبرو) إن تسع مدن من بين المدن الـ16 التي ستستضيف مونديال 2026 لديها مخاطر "عالية للغاية" بشأن إصابات الإجهاد الحراري أثناء البطولة.

"ليس المكان المناسب"

Getty Images مباراة دور المجموعات بين باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي في سينسيناتي واحدة من ست مباريات في كأس العالم للأندية توقفت بسبب التحذيرات من العواصف

تعرضت مباريات لتوقفات طويلة بسبب التحذيرات من العواصف.

تنص القواعد الأمريكية على أن اللعب يتوقف عند تسجيل البرق في دائرة نصف قطرها 10 أميال، ولا يمكن استئنافه إلا بعد 30 دقيقة من انتهاء آخر برق.

تأخرت ست مباريات لفترات تراوحت بين 40 دقيقة وساعتين.

ووجّه الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي انتقادات لاذعة لتعليق مباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي لقرابة ساعتين إثر تحذير من عاصفة.

وأضاف ماريسكا: "بالنسبة لي شخصياً، هذه ليست كرة قدم. عُلّقت (ست) مباريات هنا. أعتقد أن هذا مثير للسخرية".

وأكمل ماريسكا: "أتفهّم أنه لأسباب تتعلق بالسلامة يجب إيقاف المباراة. لكن إذا أوقفت سبع أو ثماني مباريات، فهذا يعني على الأرجح أن هذا ليس المكان المناسب لإقامة هذه المسابقة".

Getty Images إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أمام وحدة تكييف هواء في ملعب "لينكولن فاينانشال" في فيلادلفيا

"أقرب إلى ملعب غولف"

برزت شكاوى من ملاعب في مونديال الأندية بشأن اختلاف طريقة ارتداد الكرة وتدحرجها عن تلك الموجودة في ملاعب أوروبا.

وسلّط كوفاتش الضوء على ذلك بعد الخسارة من ريال مدريد على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وقال كوفاتش: "جودة العشب في هذا الملعب وفي سينسيناتي وأتلانتا مختلفة".

وأضاف أنها "أقرب إلى ملعب غولف. إن العشب قصير جداً. هذا ليس العشب الذي اعتدنا اللعب عليه في الدوري الألماني والملاعب الأخرى".

ويعتقد كوفاتش أن "الريّ لم يكن جيداً بما يكفي".

وتحدّث مصدر في الفيفا عن توافر الوقت للاستعداد لكأس العالم 2026، فيما تُسلّط مصادر الضوء على أن الولايات المتحدة دولة كبيرة ذات مناخات مختلفة لدرجة أن العشب الذي يصلح في مدينة معينة قد لا يصلح في مدينة أخرى.

EPA تركيب العشب الطبيعي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، في 9 يونيو/حزيران 2025

ما أبرز المقترحات؟

دعا (فيفبرو) الذي يمثل أكثر من 70 ألف لاعب محترف من 72 دولة مختلفة، إلى تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين في مونديال 2026 بهدف التخفيف من آثار الحرارة الشديدة.

وقال مدير السياسات والعلاقات الاستراتيجية في (فيفبرو) ألكسندر بيلفيلد: "ربما تكون هذه المسابقة بمثابة جرس إنذار حقيقي للجميع لإعادة النظر في مواعيد المباريات في البطولات المقبلة".

أُقيمت العديد من مباريات كأس العالم للأندية في وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي أو عند الثالثة بعد الظهر.

وقال الأمين العام لـ(فيفبرو) أليكس فيليبس، إن الاتحاد دخل في مناقشات مع فيفا بشأن تجنب إقامة المباريات خلال الأوقات الأشد حرارة في بعض الملاعب.

وأشار الـ(فيفبرو) إلى رضاه الجزئي عن بعض الإجراءات المتخذة في المسابقة لمواجهة الحرارة المرتفعة، مثل توفير المزيد من المياه والمناشف المبللة على جنبات الملعب.

وقال فيليبس "راضون جزئياً لأن فيفا أبدى تجاوباً جيداً بعد انطلاق المسابقة".

اقترح المدير الطبي لـ(فيفبرو) فينسنت غوتبارغ، تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين من 15 إلى 20 دقيقة في حال ارتفاع درجات الحرارة.

وقال إن البروتوكولات الحالية المتعلقة بتوقفات شرب المياه بحاجة إلى تعديل، مشيراً إلى أن إيقاف اللعب مرة واحدة في منتصف كل شوط لا يكفي.

أضاف: "نحن ندرس إدخال فترات تبريد أكثر انتظاماً، لكنها أقصر، ربما كل 15 دقيقة".

Getty Images استراحة الترطيب في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بين فلومينينسي وتشيلسي

يُطبّق الفيفا "مفهوماً وقائياً فعّالاً في جميع الملاعب، بما في ذلك فترات راحة للتبريد في الدقيقتين 30 و75، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتُمنح جميع الفرق ثلاثة أيام راحة على الأقل بين المباريات لتسهيل التعافي"، وفق قول متحدث باسم الفيفا لبي بي سي.

أشار المتحدث عبر بي بي سي، إلى الترحيب بإحضار الجماهير زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب.

وفي الملاعب، التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية، قد تُطبّق السلطات المحلية تدابير إضافية، مثل تذكيرات شرب السوائل، وحافلات التبريد، ومحطات المياه، وتوزيع نصائح "التغلب على الحر" على جميع حاملي التذاكر، وفق المتحدث.

Getty Images نور الدين أمرابط قائد نادي الوداد البيضاوي خلال استراحة في مباراة خلال مونديال الأندية

"أنجح بطولة للأندية في العالم"

Reuters رئيس الفيفا جياني إنفانتينو

وصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، كأس العالم للأندية بأنها "أنجح بطولة للأندية في العالم".

وقال إنفانتينو للصحافيين في "برج ترامب" في نيويورك، حيث افتتح الاتحاد الدولي مكتباً له مؤخراً "بدأ العصر الذهبي لكرة القدم للأندية. يمكننا القول بالتأكيد إن كأس العالم للأندية هذه حققت نجاحاً باهراً".

وأقرّ إنفانتينو بأن الحرارة تسببت بـ"مشكلة حقيقية"، وذلك قبل عام من مونديال 2026.

Getty Images شعار مونديال الأندية خلال إحدى مباريات البطولة في الولايات المتحدة

وقال إنفانتينو: "علينا التفكير فيما يمكننا تحسينه. طبّقنا فترات راحة للتبريد وقمنا برَيّ الملاعب. لدينا ملاعب داخلية، لذا سنستخدمها أكثر خلال النهار".

وهناك خمسة ملاعب فقط من أصل 16 مخصصة لمونديال 2026 مزودة بسقوف قابلة للإغلاق، من بينها أتلانتا ودالاس وهيوستن وفانكوفر.

وأكد متحدث باسم (الفيفا) لبي بي سي ضرورة إجراء مناقشات جماعية حول كيفية التعامل مع ظروف الحر، مضيفاً: "الفيفا على أهبة الاستعداد لتسهيل هذا الحوار … ويجب أن تظل حماية اللاعبين على رأس الأولويات".

"مجرد خيال"

Getty Images مشجع يسكب الماء على رأسه ليبرد من الحرارة خلال مباراة صن داونز وفلومينينسي في ملعب هارد روك في ميامي

يبدو أن تصريحات إنفانتينو لم تعجب اتحاد اللاعبين المحترفين، ليصفها رئيس الـ(فيفبرو) سيرجيو ماركي: "ليست أكثر من مجرد خيال".

ورأى ماركي أن الفيفا "اختار الاستمرار في زيادة إيراداته على حساب أجساد اللاعبين وصحتهم".

"البطولة أُقيمت في ظروف غير مقبولة ... وعرّضت سلامة اللاعبين الجسدية للخطر"، يقول ماركي.

وأضاف: "لا تجب إدانة هذا الوضع فحسب، بل يجب التحذير منه بشدة. ما حدث لا يمكن أن يتكرر تحت أي ظرف من الظروف في كأس العالم العام المقبل".

وقال متحدث باسم (الفيفا) لبي بي سي، إن الاتحاد الدولي يعطي الأولوية القصوى لصحة جميع المعنيين بكرة القدم، وظلّ خبراء الفيفا الطِبّيون على تواصل دائم مع الأندية المشارِكة في مونديال الأندية لمعالجة مسألة إدارة ارتفاع درجات الحرارة والتأقلم.

"عيّن الفيفا أطباء متخصصين في الملاعب، يعملون بشكل وثيق مع السلطات الطبية المحلية لمعالجة المسائل الصحية الرئيسية، بما في ذلك إدارة ارتفاع درجات الحرارة"، وفق الفيفا.