طواف فرنسا: بوغاتشار يستعيد الصدارة بفوزه بالمرحلة الثانية عشرة

الرياص - اسماء السيد - Hautacam (فرنسا) : استعاد السلوفيني تادي بوغاتشار، الساعي إلى لقبه الثاني تواليا والرابع في مسيرته، القميص الأصفر الخاص بالمتصدر بعد فوزه بفارق كبير بالمرحلة الثانية عشرة الجبلية من النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية والتي أقيمت لمسافة 180.6 كلم بين أوش وأوتاكام في البيرينيه.

وابتعد بوغاتشار كثيرا عن أقرب منافسيه في آخر 11 كلم من المرحلة الجبلية، لينهيها متقدما بفارق دقيقتين وعشر ثوان على منافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، فيما كان الإيرلندي بن هيلي الخاسر الأكبر، إذ تنازل عن القميص الأصفر بعد حلوله في المركز الخامس والعشرين بفارق 13 دقيقة و38 ثانية عن الصدارة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاضرا عند خط نهاية المرحلة لتهنئة دراج فريق الإمارات بوغاتشار بطل أعوام 2020 و2021 و2024.

وبذل البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينبويل جهدا كبيرا بعد سقوطه في أول صعود من أصل ثلاثة في هذه المرحلة، لكنه حل في النهاية سابعا بفارق 3 دقائق و35 ثانية عن بوغاتشار الذي بات متصدرا للترتيب العام بفارق 3 دقائق و31 ثانية عن فينغيغارد.

ويحتل إيفينبويل المركز الثالث بفارق 4 دقائق و45 ثانية عن السلوفيني الذي يبدو في طريقه لتعزيز صدارته وتحقيق فوزه الرابع في هذه النسخة، إذ أن مرحلة الجمعة ستُقام على شكل سباق فردي ضد الساعة صعودا، وهو ما يتطلع إليه السلوفيني بحماس وفق ما أفاد هذا الأسبوع.

وبعدما دخل مرحلة الخميس في صدارة الترتيب العام، خرج هيلي منها وهو في المركز الثالث عشر بفارق أكثر من 13 دقيقة عن بوغاتشار الذي قال إنه وفريقه الإمارات كانا يخططان للفوز بمرحلة الخميس، موضحا "الخطة كانت أن نفوز بالمرحلة. أنا سعيد جدا لأني كسبت وقتا وفزت في هذه المرحلة بالذات".

ونجا ابن الـ26 عاما الأربعاء من السقوط الذي تعرض له الأربعاء على بعد حوالي خمسة كيلومترات من خط نهاية المرحلة عقب اصطدامه بالعجلة الخلفية لدراجة النروجي توبياس يوهانسن حيث سقط على الأرض قبل أن يصطدم بحافة الرصيف.

وأعاد السلوفيني سلسلة دراجته الى مكانها قبل الانطلاق مرة أخرى، وبدت إصابته في مرفقه الأيسر ولكن على ما يبدو لم يتعرض لأي ضرر آخر، في حين أظهرت مجموعة المنافسين له اللعب النظيف من خلال إبطائها سرعة السباق وانتظار عودته.

وتطرق السلوفيني إلى ذلك الخميس، قائلا "لا أحد يعلم كيف يتفاعل جسده بعد الاصطدام. لم يكن الأمر سيئا جدا. لقد قام الفريق بعمل رائع".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 4:21.19 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 2.10 دقيقة

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 2.23 د

4 النروجي توبياس يوهانسن بفارق 3 د

5 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 3 د

ترتيب الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 45:26.22 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 3.31 د

3 البلجيكي ريمكو إيفينيبويل بفارق 4.45 د

4 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 5.34 د