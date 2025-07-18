تمرد فلسطيني يغضب 50 مليون مصري.. ""الخليج 365"" تكشف الحقائق

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تتصاعد أزمة النجم الفلسطيني الدنماركي وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي المصري والمنتخب الفلسطيني بقوة، فقد أعلن اللاعب تمرده وانقطاعه عن تدريبات الفريق المصري الذي يملك قاعدة جماهيرية تتجاوز 50 مليون مشجع، يشعرون بالغضب منه، ويطلقون الشتائم في حقه واصفين إياه بأنه كان لاعباً مجهولاً، وصنع منه الأهلي نجماً كبيراً، ولكن لا يتمتع بالوفاء.

وبلغ الغضب الجماهيري الأهلاوي حداً يفوق التوقعات، حينما انهال البعض بالشتائم على اللاعب لأنه من أصول فلسطينية، وهي أصول كما يرى هذا البعض لا تحمل صفات الوفاء والامتنان، وهي شتائم واجهها البعض الآخر بالرفض، حيث لا يوجد ما يستدعي التعميم، أو ربط تصرف الله بأخلاقيات جنسية بأكملها.

بدوره رفض وسام أبو علي الخضوع للكشف الطبي قبل بداية الموسم الحالي، وامتنع كذلك عن السفر مع الأهلي إلى تونس للدخول في معسكر الاستعداد للموسم المقبل، حيث تسافر بعثة الفريق المصري غداً الجمعة إلى تونس، مما جعل جماهير الأهلي المصري تصب غضبها على اللاعب الأمر الذي أجبره على غلق حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما الذي يحدث؟ ولماذا التمرد والغضب؟

تعود وقائع أزمة أبو علي إلى مرحلة ما بعد عودة الأهلي من مونديال الأندية الذي أقيم مؤخراً في الولايات المتحدة، وقد تألق اللاعب الفلسطيني بقوة، مما جعله يتلقى عروضاً احترافية في الخارج، أهمها من الامارات وقطر والولايات المتحدة، وتحديداً نادي كولومبوس كرو، وهو النادي الذي تمسك وسام بالاحتراف في صفوفه رافضاً الاستمرار مع الأهلي على الرغم من استمرار عقده لمدة 4 مواسم قادمة.

وتشير آخر الأنباء إلى أن وكيل وسام أبو علي قام باخطار إدارة الأهلي بأن عرض كولومبوس كرو نهائي ولن يكون هناك تفاوض جديد ويطلب الموافقة عليه، ويتضمن العرض 7.5 ملايين دولار يحصل عليها الأهلي، بالإضاقة 1.5 مليون دولار مكافآت، وأيضاً 1.5% نسبة إعادة البيع مستقبلاً.

أسرار الأزمة.. تفكير مصري "عاطفي"

وتشير متابعات ""الخليج 365"" إلى أن وسام أبو علي لم يرتكب أي خطأ منذ بداية العروض التي تلقاها، فهو يحق له الرحيل بعد التوصل إلى اتفاق مالي مناسب مع الأهلي، ولكن إدارة النادي المصري تطلب ما يقرب من 10 ملايين دولار للموافقة على رحيله، على الرغم من أن القيمة السوقية للاعب لا تتجاوز 4 ملايين يورو فقط.

كما أن اللاعب يحصل حالياً على 700 ألف دولار مع النادي الأهلي، في حين يوفر له العرض الأميركي ما يقرب من 4.5 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن الإقامة التي تمهد له الطريق للحصول على الجنسية الأميركية، مما يجعله أكثر تمسكاً بالرحيل.

هل يقرر وسام الهروب؟

وفي ظل تطورات الموقف الحالي، ورفض الأهلي للعرض الأميركى حتى الآن، فمن المرجح أن يقرر اللاعب الهروب إلى أميركا، واللعب ببطاقة انتقال مؤقتة دون موافقة الأهلي، والذي سيقوم لاحقاً بالتقدم بشكوى ضد اللاعب والحصول على تعويضات مالية تقدرها بعض المرجعيات القانونية بما يقرب من 10 ملايين دولار، ولكن لن يتم الحكم نهائياً إلا بعد سنوات، مما يجعل الأهلي يفكر جدياً في الموافقة على بيع اللاعب وفقاً للعرض المتاح حالياً.