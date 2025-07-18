طواف فرنسا: بوغاتشار يفوز بالمرحلة الثالثة عشرة ويعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - بيراغود : عزز السلوفيني تادي بوغاتشار، الساعي إلى لقبه الثاني تواليا والرابع في مسيرته، صدارته للترتيب العام الموقت في النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، بفوزه بالمرحلة الثالثة عشرة ضد الساعة صعودا والتي أقيمت في بيراغود.

وتقدم بوغاتشار صاحب القميص الأصفر مع نهاية هذه المرحلة التي اقيمت على شكل سباق فردي ضد الساعة صعودا وبلغت مسافتها 10.9 كلم، بفارق 36 ثانية عن منافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد (فريق فيمسا) الذي بات يتأخر في المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و7 ثوان عن السلوفيني.

وهو الفوز الثاني تواليا والرابع لدراج فريق الإمارات البالغ 26 عاما في النسخة الحالية من طواف فرنسا والـ 21 في مسيرته، ليقترب من الفرنسي أندري داريغاد (22).

ولا يزال بوغاتشار على بُعد خطوات من الرقم القياسي للمعتزل حديثا البريطاني مارك كافنديش صاحب 35 فوزا، علما ان الاخير كان قد حطّم العام الماضي الرقم القياسي السابق المسجل باسم البلجيكي إيدي ميركس (34)، فيما يحتل الفرنسي برنار هينو المركز الثالث مع 28 فوزا أمام مواطنه أندري لودوك (25).

وحقق بريموش روغليتش نتيجة جيدة باحتلاله للمركز الثالث متأخرا بفارق 1.20 دقيقة عن مواطنه بوغاتشار.

في المقابل، خسر البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينبويل كثيرا باحتلاله للمركز الثاني عشر بعدما تجاوزه فينغيغارد في آخر 50 مترا، واحتفظ بصعوبة بالمركز الثالث في الترتيب العام متأخرا بفارق 7.24 دقائق خلف بوغاتشار.

قال بوغاتشار الذي ارتفعت اسهمه للفوز باللقب للمرة الرابعة بعد أعوام 2020 و2021 و2024 "أنا سعيد للغاية. كانت هذه التجربة الزمنية بمثابة علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي. أردتُ أن يكون كل شيء مثاليا".

وأضاف قبل عشرة أيام من خط النهاية في باريس "كانت الاستراتيجية بسيطة: انطلق بأقصى سرعة منذ البداية حتى النهاية. كدتُ أن أتفجر في النهاية، لكن رؤية الساعة في الأعلى منحني الحافز لإنهاء السباق بشكل جيد".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة عشرة:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 23 دقيقة

2 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 36 ثانية

3 السلوفيني بريموش روغليتش بفارق 1.20 دقيقة

4 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 1.56 د.

5 الأسترالي لوكاس باب بفارق 1.58 د.

ترتيب الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 45:45.51 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 4.07 د

3 البلجيكي ريمكو إيفينيبويل بفارق 7.24 د

4 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 7.30 د