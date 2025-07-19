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الامارات | حتا يستعين بـ 4 برازيليين.. أبرزهم صامويل روزا

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محمد فاضل – دبي 0 تبليغ

  • الامارات | حتا يستعين بـ 4 برازيليين.. أبرزهم صامويل روزا 1/2
  • الامارات | حتا يستعين بـ 4 برازيليين.. أبرزهم صامويل روزا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا عن التعاقد مع أربعة برازيليين لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى 2025-2026، يلعبون في خطي الوسط والهجوم، وهم كل من: لاعب النصر والفجيرة السابق صامويل روزا، ولاعب الوصل السابق لوكاس جلفاو، وأندرسون كاردوسو، ورافائيل لوبيز.

كما تم تجديد عقد المدافع الإيفواري جولسين دومبيا، والمدافع حمد جمعة البلوشي.

يُذكر أن نادي حتا تعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً للمدرب محمد جلبوت.

ودشن الفريق تحضيراته للموسم الجديد بمعسكر داخلي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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