الامارات | حتا يستعين بـ 4 برازيليين.. أبرزهم صامويل روزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا عن التعاقد مع أربعة برازيليين لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى 2025-2026، يلعبون في خطي الوسط والهجوم، وهم كل من: لاعب النصر والفجيرة السابق صامويل روزا، ولاعب الوصل السابق لوكاس جلفاو، وأندرسون كاردوسو، ورافائيل لوبيز.

كما تم تجديد عقد المدافع الإيفواري جولسين دومبيا، والمدافع حمد جمعة البلوشي.

يُذكر أن نادي حتا تعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً للمدرب محمد جلبوت.

ودشن الفريق تحضيراته للموسم الجديد بمعسكر داخلي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.